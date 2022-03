Poste Italiane, presentati risultati finanziari, acquisizione Lis ed ingresso mercato energia obiettivi 2022.

La piattaforma multicanale di Poste Italiane, “è pronta per essere la più grande e più ampia

piattaforma omnicanale in Italia, fornendo accesso a prodotti e servizi”.

“Siamo fieri di questi risultati e voglio ringraziare i 120mila colleghi di Poste Italiane per il loro impegno e per il loro lavoro”. Così Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, illustra i risultati del gruppo nel corso della Conference call, in cui ha cominciato esprimendo “vicinanza verso tutti quelli che hanno sofferto per la pandemia e che hanno avuto la vita devastata da eventi tragici”.



Del Fante mostra soddisfazione per le recenti acquisizioni del gruppo. “Siamo stati coraggiosi, per esempio con l’acquisizione di Lis, un’operazione che ci permetterà di estrarre nuovo valore dalla piattaforma integrata” e “stiamo già lavorando su nuove iniziative, attraverso l’M&A strategico siamo riusciti ad assicurare la crescita. Il nostro obiettivo è ottimizzare la

creazione di valore per i nostri azionisti”.



Nell’area di business, smistamento e pacchi, sottolinea Del Fante, “abbiamo la più grande area di smistamento dei pacchi d Italia”.



L’area multicanale, sottolinea il top manager, “conta 20 milioni di contatti al giorno alla fine di gennaio”. E questi contatti rappresentano “il 60% delle interazioni su rete”. Con questa crescita, “arriveremo al 40% di transazioni su rete al 2024”.

Ammontano a 7,4 miliardi i crediti di imposta acquisiti nel 2021 da Poste I. Lo ha riferito l’ad Matteo Del Fante nel corso della presentazione dei risultati 2021 di Gruppo e dell’aggiornamento del piano strategico 24SI. Nei primi nove mesi dell’anno i crediti ammontavano a 4,5 mld. “Ci aspettiamo di arrivare alla nostra capacita’ piena a fine anno”, ha aggiunto il manager.

“Ci rendiamo conto e riconosciamo che lo scenario energetico e’ cambiato” e il nostro sara’ un “ingresso cauto”, tuttavia “confermiamo le nostre ambizioni 2024”.



Lo ha detto l’ad di Poste I., Matteo Del Fante, alla presentazione dei risultati 2021 di Gruppo e dell’aggiornamento del piano strategico 24SI, parlando dell’ingresso nel mercato dell’energia “previsto entro la fine del 2022”



Il progetto, da Piano, prevedeva il breakeven nel 2024 e un Ebit positivo nel 2025 con 700 mila clienti nel 2023, 1,1 milioni nel 2024 e 1,5 milioni nel 2025.



Secondo le slide di presentazione, Poste ha ottenuto “tutte le autorizzazioni” ed e’ pronta a partire “monitorando l’evoluzione del mercato per raggiungere la giusta finestra per lanciare la nuova iniziativa”. I costi di avviamento sono stati pari a 16 milioni di euro nel 2021.

“Stiamo completando l’acquisizione di Lis, sta andando avanti: prevediamo ancora qualche settimana prima della chiusura. L’azienda resterà indipendente e avrà un business plan molto

forte”. Lo afferma Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, nel corso della conference call con gli analisi sui risultati del gruppo.

“Andare oltre il limite che c’è imposto per legge di acquisto dei crediti d’imposta di 9,5

miliardi, questo non lo prevediamo. Noi prevediamo un’attività di acquisto dei crediti d’imposta, che assorbirà il nostro plafond nel corso del 2022, oggi siamo sulle 2.000 richieste

giornaliere da clienti, quindi abbiamo un ritmo molto sostenuto, il che ci consentirà di esaurire la nostra allocazione e nella nostra strategia non abbiamo in previsione la possibilità di aumentare la nostra esposizione”. Lo afferma Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, nel corso della conference call con gli analisi sui risultati

I risultati, che evidenziano un’ulteriore crescita del fatturato, dell’utile netto e del dividendo, premiano Poste Italiane che, grazie all’interazione tra la rete fisica e quella digitale, rappresenta sempre più una piattaforma multicanale e contribuisce a ridurre il digital divide, avvicinando le aree meno popolate e quelle urbane sul piano dei servizi e delle opportunità.

Trasformando il proprio business per adeguarsi alle esigenze del Paese, il Gruppo guidato da Matteo Del Fante è in continua evoluzione, come dimostrano le recenti acquisizioni di LIS (ex Lottomatica Italiana Servizi), che conta ben 54.000 punti vendita convenzionati, e della maggioranza di Plurima, che opera nella logistica sanitaria.

Uno sviluppo costante che tiene sempre ben presente il valore della sostenibilità e il ruolo sociale di un’Azienda storicamente vicina anche agli abitanti delle piccole comunità locali attraverso la fitta rete degli uffici postali e dei portalettere.