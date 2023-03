Poste Italiane, riapre ufficio di Scampia.

Torna nuovamente operativo l’ufficio postale di via Arcangelo Ghisleri, nel quartiere Scampia.

La sede, chiusa il 4 novembre del 2021 a seguito di una copiosa infiltrazione d’acqua che ha reso impossibile il regolare proseguimento delle attività, è adesso disponibile grazie ai lavori di rifacimento eseguiti dalla proprietà.

«Quando abbiamo riaperto – racconta il direttore Antonio Esposito – i nostri clienti stentavano a crederci, in molti sono entrati in ufficio anche solo per salutarci. È stato come un nuovo inizio, io e i miei collaboratori siamo contenti di essere tornati a casa».

«Al termine dei necessari lavori di ristrutturazione, non appena i locali ci sono stati riconsegnati, abbiamo intrapreso una corsa contro il tempo per riaprire l’ufficio di Scampia, dove torna così operativo anche l’ATM, l’unico in zona attivo 24 ore su 24», aggiunge Carlo Orefice, direttore della filiale di Napoli, soddisfatto per l’attesa riapertura dell’ufficio postale di via Ghisleri. L’ufficio “piccolo” di Scampia, così denominato dalla clientela per distinguerlo da quello di via Bakù, torna quindi a garantire tutti i servizi di Poste Italiane, compresa la nuova gamma di offerte per l’energia. La sede è operativa nei consueti orari al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.