Poste, lavori Polis a Procida

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Procida è interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

All’ufficio postale di Procida si potranno chiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, la carta di identità elettronica, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Per la durata dei lavori i clienti potranno rivolgersi presso l’ufficio mobile sito nel piazzale accanto alla sede, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 – 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.