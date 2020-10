Poste, uffici Napoli 69 (Chiaiano) e 70 (Vico Valente) chiusi fino al 30 per lavori di restyling.

Poste Italiane comunica che gli Uffici Postali di corso Chiaiano 52 (Napoli 69) e Vico Vincenzo Valente 2 (Napoli 70) a Napoli, prolungheranno la sospensione delle attività fino a venerdì 30 ottobre per concludere gli interventi di restyling dei locali.

Per tutti i servizi postali e finanziari saranno disponibili per i residenti delle zone le sedi di via Emilio Scaglione 345 (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35) e di piazza G. B. Tafuri 3 (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35).