Poste: utile 9 mesi +30,7%, migliora obiettivi gli 2021.

Nei primi 9 mesi del 2021 Poste Italiane registra un utile netto di gruppo di 1,174 miliardi, in crescita del 30,7% rispetto allo stesso periodo del 2020, con ricavi in aumento dell’11,7% a 8,445 miliardi; +29,8% l’ebit a 1,61 miliardi. Sulla base di questi “positivi e in crescita anche rispetto ai livelli pre-pandemia” la societa’ ha rivisto al rialzo gli obiettivi del 2021 e prevede ora l’ebit a 1,8 miliardi e l’utile netto a 1,3 miliardi esclusa la rivalutazione di Sia.

Il Cda che ha approvato i risultati ha anche deliberato, in linea con la dividend policy, la distribuzione di un acconto sul dividendo pari a 0,185 euro per azione (+14%).

Nel terzo trimestre l’utile netto e’ in crescita del 13,6% a 401 milioni, +7,3% i ricavi a 2,761 miliardi, +18,3% l’ebit a 566 milioni.

RIVISTI AL RIALZO GLI OBIETTIVI DI REDDITIVITA’ 2021: EBIT PREVISTO PARI A € 1,8 MILIARDI E UTILE NETTO A € 1,3 MILIARDI[1]

CONFERMATA LA DISTRIBUZIONE DI UN ACCONTO SUL DIVIDENDO RELATIVO AI RISULTATI 2021 DI € 0,185 (+14% ANNO SU ANNO)

FORTE IMPULSO NELLA CRESCITA DEI RICAVI DEL TERZO TRIMESTRE 2021, IN AUMENTO DEL 7% A € 2,8 MILIARDI (IN CRESCITA DEL 12% A € 8,4 MILIARDI NEI PRIMI NOVE MESI DELL’ANNO)

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) DEL TERZO TRIMESTRE 2021 IN CRESCITA DEL 18% A € 566 MILIONI (IN AUMENTO DEL 30% NEI PRIMI NOVE MESI DELL’ANNO A € 1,6 MILIARDI), A CONFERMA DEL SUCCESSO NELL’AVANZAMENTO DEL PIANO “24SI”

UTILE NETTO DEL TERZO TRIMESTRE IN CRESCITA DEL 14% A € 401 MILIONI (IN AUMENTO DEL 31% A € 1,2 MILIARDI NEI PRIMI NOVE MESI DELL’ANNO)

SOLIDA PERFORMANCE OPERATIVA SUPERIORE AI LIVELLI PRE-PANDEMIA

CONTINUA LA CRESCITA IN TUTTI I COMPARTI DEL BUSINESS DEI PACCHI E IL RECUPERO DEI RICAVI DA CORRISPONDENZA

CRESCITA COSTANTE DI PAGAMENTI E MOBILE

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI SUPPORTATI DA SOLIDE PERFORMANCE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE – LE ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALI (TFA) AMMONTANO A € 582 MILIARDI, AL DI SOPRA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI PER IL 2021

OBIETTIVI IN LINEA CON L’IMPEGNO PREVISTO NEL PIANO STRATEGICO “24SI”, FAVORENDO LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI EXECUTION E MIGLIORANDO LA VISIBILITÀ IN ARCO DI PIANO E OLTRE

[1] Esclusa la rivalutazione di SIA.