Pranzo di Natale, 125 milioni spesi dai napoletani

Bilancio positivo dai pranzi di Natale, stime lusinghiere per il cenone di Capodanno. Secondo le stime nazionali di Confesercenti nel Mezzogiorno si è speso di più per il cenone della Vigilia e per il pranzo di Natale.
Secondo il sondaggio IPSOS del Nazionale, per la cena della Vigilia e il pranzo del 25 dicembre la spesa complessiva stimata in Italia è pari a circa 3,3 miliardi di euro, in lieve calo (circa -5%) rispetto allo scorso anno.
In Campania il bilancio é di circa 125 milioni spesi dai napoletani e dai campani in generale, con stime superiori alle medie nazionali.
“La tradizione regna sovrana nella nostra regione – commenta Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno– dal momento che sette persone su 10 hanno deciso di trascorrere la vigilia di Natale in famiglia e con gli amici, con una spesa complessiva di oltre 120 € a testa per la vigilia di Natale e per il pranzo del 25. I campani, inoltre, secondo le nostre stime tenderanno sempre a spendere di più anche per la cenone di Capodanno perché non intendono rinunciare a nulla. In generale per noi le feste sono anche un importante momento da vivere in famiglia, per poi magari concedersi una vacanza dal primo giorno dell’anno nuovo”. La previsione – secondo il centro studi di Confesercenti Campania- stima una spesa (e quindi un incasso per le attività) di circa 250 milioni di euro per il Cenone di Capodanno.
