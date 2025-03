Presentata la Fiera Agricola 2025

- pubblicità -

È la fiera di settore più importante del Sud Italia e che richiama, presso il Polo Fieristico A1Expò Caserta, decine di migliaia di visitatori, allevatori, produttori, imprenditori e famiglie: parliamo di Fiera Agricola, in programma il 7, 8 e 9 marzo 2025 presso il Polo Fieristico A1Expò. L’evento si suddivide in 6 grandi macro aree: macchinari, zootecnica, energie rinnovabili, enogastronomia, mercato bestiame e settore vivaistico.

Dopo lo straordinario successo ottenuto lo scorso anno, Fiera Agricola raggiunge la maturità anagrafica; infatti quella che si appresta allo svolgimento è la 18esima edizione, presentata questa mattina in conferenza stampa presso la Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, tra gli enti patrocinatori della manifestazione.

“Sostenibilità tra Radici e Sviluppo”, è questo il claim coniato per questa particolare e sentitissima edizione.

Una scelta che implica tanti significati e che corrisponde alla storia di Fiera Agricola. Diciotto anni dove si è raccontato delle RADICI attraverso lo SVILUPPO tecnologico e scientifico e che, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto come comune denominatore la SOSTENIBILITA’, una parola che include tanti significati che verranno approfonditi in questa diciottesima edizione, che si preannuncia estremamente ricca di contenuti e novità.

“Sono vent’anni che portiamo avanti questa straordinaria manifestazione, pregna di significati e opportunità. – afferma il Presidente del Polo Fieristico A1Expò, dott. Antimo Caturano – In questa fase, stiamo riscuotendo tantissimo entusiasmo e, grazie all’apporto fondamentale dei nostri partner ed enti patrocinatori, abbiamo redatto un cartello convegnistico di ottimo livello. Restano invariati i protagonisti della manifestazione: gli allevatori, gli agricoltori e gli operatori, con particolare attenzione alle eccellenze del territorio. In questo scenario, Fiera Agricola si colloca come un appuntamento dalle straordinarie potenzialità, sia attraverso la valorizzazione del territorio e la tutela dei suoi prodotti, che in termini di opportunità commerciali.”

“Fiera Agricola – afferma l’Assessore all’Agricoltura per la Regione Campania, Nicola Caputo – rappresenta, per gli operatori del settore, un appuntamento importante per l’ampiezza e per l’offerta espositiva. La fiera è ormai divenuta un evento consolidato per il settore agricolo e continuerà ad essere supportata dalla Regione Campania che punta a promuovere l’agricoltura campana creando una rete di contatti e scambi commerciali tra espositori e operatori del settore”.

“Ringrazio l’amico Antimo Caturano – afferma l’On. Vincenzo Santangelo, Consigliere Regionale della Campania – per avermi coinvolto nuovamente in questa straordinaria realtà. Per quanto possa fare nelle mie competenze e nel mio ruolo, è un piacere poter contribuire alla riuscita di Fiera Agricola, evento che mette in vetrina la parte sana della provincia di Caserta, della Campania e dell’Italia tutta”.

Confermata la mostra nazionale bufalina digitale in collaborazione con RIS Bufala, l’Ente Selezionatore che si occupa principalmente del miglioramento genetico della Bufala, del benessere animale, della valorizzazione delle sue produzioni e più in generale di tutte le attività connesse all’allevamento bufalino.

“Fiera Agricola – afferma il direttore di Ris Bufala, dott. Angelo Coletta – rappresenta uno dei più importanti momenti per il mondo agricolo e zootecnico che parte da Caserta e interessa tutto il Paese e garantisce un momento dove si possono sviluppare e amplificare anche le collaborazioni utili al Comparto bufalino. Qualcuno ha già lanciato l’idea di iniziare a parlare di Filiera Solidale dove per Solidale c’è anche la giusta remunerazione di tutti gli attori che partecipano alla creazione della ricchezza”.

Avvalorata la presenza dell’Associazione Campana Avicoltori: “Il nostro intento è quello di divulgare l’amore e la passione per gli avicoli ornamentali – dichiara il Presidente dell’ACA, dott. Ludovico Abagnale con il triplice scopo di selezionare, tutelare e conservare le razze che altrimenti andrebbero perse, e fra l’altro soprattutto la rivalutazione delle razze autoctone campane, coinvolgendo giovani e meno giovani in questa sana passione e per noi Fiera Agricola rappresenta un importante appuntamento per mostrare al grande pubblico il lavoro che stiamo svolgendo”.

Con queste premesse, la diciottesima edizione di Fiera Agricola si presenta ancora una volta come snodo nevralgico del settore primario della Provincia di Caserta con un brillante connubio tra aziende locali e multinazionali che saranno presenti durante la 3 giorni presso il Polo Fieristico A1Expò, uscita Caserta Sud.

Facebook



Linkedin



Instagram