Presentazione “AG 4 Future Food”, programma di Gruppo Sella per incubazione imprese agroalimentari.

Giovedì 23 marzo alle 15,30 a Napoli presso Agorà Morelli, in via Domenico Morelli 61/A, si terrà l’evento di presentazione di “AG 4 Future Food”, il programma internazionale di accelerazione, promosso dal gruppo Sella e realizzato dal proprio Venture Incubator dpixel, rivolto a startup in grado di sviluppare soluzioni e tecnologie innovative nell’ambito della filiera agroalimentare.

Agenda dell’evento:

15:30 Registrazione

16:00 Apertura e saluti

Nicola Caputo – Assessore all’Agricoltura, Regione Campania

Gennaro Crescenzo – Area Manager Sud, Banca Sella

Stefano Azzalin – CEO, dpixel

16:30 Inspirational Talks con

Gianpiero Menza – Senior Manager, Partnerships & Innovative Finance, Alliance/CGIAR

Martina Pace – COO, PeakBridge

Tiziana Monterisi – CEO e Co-founder, Rice House

17:15 Tavola rotonda su vision e strategie per l’agrifood a cura dei Corporate Partner del programma

Riccardo Calcagni, CEO, Besana

Maria D’Amico, Marketing Manager, Gruppo D’Amico

Diodato Ferraioli, Direttore Vendite Estero, La Doria

Valentina Santonastaso, Brand Manager, Pastificio Di Martino

18:15 Presentazione del progetto “AG 4 Future Food”

Antonello Bartiromo, Partner ed Executive Board Member, dpixel

La presenza può essere confermata al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ag-4-future-food-accelerator-launch-event-557828378697