Presidio lavoratori Sap davanti Questura.

Oggi si è tenuto il presidio davanti alla Prefettura di Napoli dei lavoratori della SAP, appalto di pulizia della Questura di Napoli, che hanno scioperato per protestare contro le condizioni di lavoro ormai insostenibili.

La Segretaria FLAICA CUB Napoli Acanfora Antonella ha dichiarato “condizioni di lavoro ingiustificabili, appalto condizionato da una società che si rifiuta di rispettare le condizioni minime di sicurezza dei lavoratori” aggiungendo che “questo appalto deve cambiare, le riduzioni orarie immotivate a cui sono sottoposti le maestranze, la mancata erogazione dello straordinario effettivamente prestato, la mancata consegna di DPI e le precarie condizioni di lavoro attuali sono ormai inaccettabili per i dipendenti, nei prossimi giorni continueremo con la lotta fino a che non verranno rispettati i diritti minimi dei sicurezza per i lavoratori”