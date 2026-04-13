Primo Congresso regionale UIL FP Napoli e Campania, Vincenzo Torino eletto segretario

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Vincenzo Torino è il segretario generale Uil Fp Napoli e Campania. La nomina, giunta al termine dei lavori del primo Congresso regionale UIL FP che si è tenuto stamane al Grand Hotel Serapide a Pozzuoli, si pone come il momento conclusivo di un percorso di fusione tra la UIL FPL e la UIL PA Napoli e Campania e che ha portato alla nascita della UIL FP Napoli e Campania.

L’organizzazione si pone l’obiettivo di rappresentare nella maniera più adeguata e al passo con i tempi i lavoratori della Sanità, degli Enti locali e delle Pubbliche amministrazioni centrali, raccogliendo le sfide poste dalle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e, in particolare, nei servizi pubblici.

“Essere il primo segretario della neonata UIL FP Napoli e Campania è un grande onore e una profonda responsabilità che sento nei confronti dei lavorator che ogni giorno garantiscono servizi essenziali ai cittadini, spesso in condizioni difficili e con risorse limitate – ha sottolineato Vincenzo Torino, segretario generale della neonata UIL FP Napoli e Campania – Questo incarico non è un punto di arrivo, ma di partenza. Ci batteremo per superare il precariato e dare stabilità ai lavoratori, garantendo condizioni di lavoro adeguate per tutti”. Torino ha, inoltre, aggiunto: “Dobbiamo affrontare con coraggio le criticità che attraversano i diversi settori: la sanità pubblica è sempre più sotto pressione, con carenze di personale e risorse, e un privato e terzo settore spesso segnati da precarietà, disuguaglianze e ed esclusivo profit degli imprenditori. Di fronte a tutto questo la UIL deve essere presidio, proposta e soluzione, tornando tra le persone, nei luoghi di lavoro e manifestare con civiltà perché il sindacato vive di presenze, non solo nei tavoli”. Il segretario generale UIL FP Napoli e Campania ha anche affrontato il tema dell’utilizzo delle nuove tecnologie nei luoghi di lavoro. “Non possiamo permettere che l’innovazione diventi uno strumento per tagliare posti di lavoro o ridurre diritti e tutele. L’innovazione deve essere una leva per migliorare i servizi, alleggerire il lavoro e valorizzare le persone”.

Sulla nomina di Torino si è espressa Rita Longobardi, segretaria generale UIL FP. “Oggi è un momento storico con la nascita della UIL FP Napoli e Campania perché abbiamo eletto il nostro segretario generale Enzo Torino – ha enfatizzato la segretaria generale UIL FPL – È un momento storico perché abbiamo messo insieme un grande progetto partito dalla Campania, a Salerno. Il progetto è grande e ci vede tutti uniti per difendere le funzioni locali, ovvero lavoratori che svolgono funzioni locali per datori di lavoro pubblici o privati. Saremo sempre dalla parte dei lavoratori e questo significa difendere una società che ha una visione dell’intero in cui sono inclusi tutti, senza lasciare indietro nessuno. Ci attendono grandi sfide e alcune fanno già parte del nostro presente, come l’intelligenza artificiale”. Sulla stessa falsariga l’intervento del segretario generale UIL Campania Giovanni Sgambati. “Il convegno ci consegna, per questa categoria, la possibilità di lottare per un fisco più giusto e valorizzare la sanità pubblica, contrastando il precariato – ha detto – La UIL dovrà insistere per intraprendere la battaglia sulla forza lavoro nella sanità, ma soprattutto a difesa di una sanità pubblica che nel Mezzogiorno d’Italia è un fattore essenziale per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori”.

“Chiudiamo una fase ed apriamo una nuova stagione, che ci vedrà protagonisti di un processo storico: la nascita della UIL FP (Funzione Pubblica), per costruire un soggetto ancora più forte, più rappresentativo, più capace di rispondere alle sfide del lavoro pubblico e dei servizi – ha rimarcato Pietro Bardoscia, commissario UIL FPL Napoli e Campania – Un progetto che richiederà responsabilità, visione e spirito unitario. E sono certo che questa comunità saprà essere all’altezza”.

“Oggi è una giornata importante per la UIL, oggi nasce in Campania la UIL Funzione Pubblica. Il lavoro pubblico, quello dei servizi essenziali, per troppo tempo è stato considerato il pilastro invisibile del nostro Paese, spesso trascurato dalla politica e penalizzato nei rinnovi contrattuali – ha spiegato Ciro Chietti, segretario nazionale UIL FPL – Quando parliamo di funzione pubblica, però, non possiamo dimenticare la sanità privata e il terzo settore. Pur operando in ambito privato, questi comparti sono parte integrante del sistema dei servizi, ricevono risorse pubbliche e lavorano in stretta sinergia con il pubblico, garantendo ogni giorno prestazioni fondamentali ai cittadini. È quindi inaccettabile che le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata attendano il rinnovo del contratto da oltre dieci anni. Una condizione che mortifica il loro impegno e mina la qualità dei servizi offerti. Rivolgo un sincero augurio di buon lavoro a Vincenzo Torino, nuovo segretario generale della UIL FPL Napoli e Campania, che insieme alla sua squadra saprà rappresentare con forza, competenza e determinazione le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori del territorio”.

Pierluigi Di Benedetto, segretario generale UIL PA Campania, ha poi precisato: “Questa sinergia forte potrà offrire servizi e assistenza migliore ai lavoratori e alle lavoratrici. Siamo convinti di questo progetto e ci impegneremo perché non sia solo una scelta organizzativa della UIL, ma la soluzione migliore per tutti i lavoratori”. Infine Andrea Bordini, segretario nazionale UIL PA, ha spiegato: “Stiamo portando avanti un percorso condiviso in cui giornate come queste rappresentano un momento importante di responsabilità e inclusione. Il cambiamento è una scelta di crescita e ambizione, nel segno della piena collaborazione, per intraprendere una battaglia di chi crede nel pubblico e nel sociale”.

Al convegno è intervenuto anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Cammineremo sempre insieme ai sindacati nell’interesse delle persone che rappresentiamo – ha sottolineato Manfredi – Oggi la funzione pubblica è un valore molto importante, che sta alla base dei principi fondanti della Costituzione di equità e di libero accesso ai servizi’’.

A livello nazionale il passaggio conclusivo per la fusione tra UIL FPL e UIL PA si terrà a Roma, dal 3 al 5 giugno.