Aggressione a Melito, Zuccarelli: «Basta retorica, servono azioni concrete»

«Ai colleghi aggrediti a Melito va la nostra piena solidarietà. Continuiamo a parlare di episodi, ma ormai è chiaro a tutti che non si tratta di eventi sporadici. Siamo difronte ad una deriva culturale che viene puntualmente alimentata da sommari, e altrettanto violenti, processi mediatici»

Così il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli Bruno Zuccarelli in merito all’aggressione che a Melito (provincia di Napoli) ha visto coinvolti due camici bianchi della continuità assistenziale. Nella giornata di oggi, assieme al Prefetto, una rappresentanza dell’Ordine di Napoli si recherà a Melito per far arrivare con forza la solidarietà a chi ieri notte ha vissuto nel terrore di non tornare a casa.

«È assurdo che queste persone siano già a piede libero – prosegue Zuccarelli – non si può più andare avanti sotterrando queste aggressioni sotto la retorica del faremo. Serve che i massimi esponenti dello Stato intervengano con forza e con chiarezza, che si diano delle pene esemplari»