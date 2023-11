Ancora un’aggressione ad un medico di base, vittima una dottoressa di Quarto

da Medici Senza Carriere riceviamo e pubblichiamo

In data odierna si è recato presso il mio ambulatorio, sito a Quarto in via Umberto Saba 3, innescando una lite con le collaboratrici di studio, poichè rifiutava il suo tempo di attesa, minacciando fisicamente e verbalmente le suddette e gettando nel panico alcuni pazienti presenti in sala di aspetto; inoltre il signore ha strappato la bacheca con gli orari di ambulatorio, esposta esternamente allo studio, rompendo il vetro della stessa, potendo ferire le persone ambulanti allo studio, come da foto allegate.

È il racconto della Dr.ssa Antonella Maria Ilaria Cicale, medico di medicina generale di Quarto, ASL Napoli 2 Nord.

Ennesimo increscioso episodio dove un medico, donna, rischia la sua incolumità fisica.