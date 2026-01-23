Architettura di qualità in Campania, mostra a San Bartolomeo

- pubblicità -

Dal 28 gennaio al 20 febbraio 2026, la chiesa di San Bartolomeo a Napoli (Via San Bartolomeo 18) ospiterà la mostra documentaria, bibliografica e iconografica intitolata “Architettura di qualità in Campania: studi e ricerche iconografiche”.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amici degli Archivi onlus con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico campano attraverso un’analisi approfondita delle fonti fotografiche storiche. Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Campania – Direzione Generale per il Governo del Territorio STAFF 94 – Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche Abitative e per la Qualità dell’Architettura.

Identità e Rigenerazione attraverso gli Archivi

La mostra mira a identificare la qualità architettonica in un periodo complesso e fervido che spazia dai primi anni Venti agli anni Novanta. Attraverso lo studio di oltre un migliaio di negativi – parte di un immenso patrimonio di circa un milione di fonti iconografiche – l’esposizione intende fornire strumenti concreti per la tutela dell’identità dei luoghi e per la pianificazione di futuri interventi di architettura contemporanea e rigenerazione urbana.

Il Percorso Espositivo: Nuclei Tematici e Fondi Archivistici

I materiali d’archivio sono stati organizzati in nuclei tematici che guidano il visitatore attraverso le trasformazioni del paesaggio campano:

Simboli della memoria collettiva (Fine ‘800): Scatti tratti dal Fondo Lepore che ritraggono luoghi iconici come la Stazione Centrale di Napoli e l’Ippodromo di Agnano.

Architetture Monumentali e Spazi Pubblici (1940-1945): Immagini dai Fondi Amicarelli-Colonnesi e dal Fondo Raimondi che testimoniano l’ingresso della Mostra d’Oltremare, della Casa del Mutilato e della Galleria Umberto, illustrando il passaggio verso le trasformazioni belliche del paesaggio.

Edilizia privata e convenzionata: Dai fondi Amicarelli-Colonnesi e dal Fondo Venditti, vengono presentati esempi d’eccellenza tra cui i palazzi di Via Orazio, Via Manzoni e il Palazzo Cosenza, proposti come modelli di qualità per la rigenerazione moderna.

Centri minori e territorio: Una sezione dedicata a strutture emblematiche come la scuola d’equitazione di Agnano e Villa Giustino a Bacoli, testimoni delle vicende urbanistiche e architettoniche nei centri minori della regione.

SCHEDA INFORMATIVA

Evento: Mostra documentaria, bibliografica e iconografica “Architettura di qualità in Campania: studi e ricerche iconografiche”

Sede: Chiesa di San Bartolomeo, via San Bartolomeo 18, Napoli

Date: 28 Gennaio – 20 Febbraio 2026

Promozione: Associazione Amici degli Archivi onlus

Contributo: Regione Campania (STAFF 94–Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche Abitative e per la Qualità dell’Architettura)

Crediti fotografici: Associazione Amici degli Archivi ONLUS