Avvocati e Camera Penale: espressioni Borrelli inaccettabili

“Si comunica che, a seguito delle numerose e circostanziate segnalazioni pervenute in merito alle gravi espressioni utilizzate da un Onorevole della Repubblica Italiana (Francesco Emilio Borrelli di AVS, ndr) a danno della classe forense, la questione sarà posta all’Ordine del Giorno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Tali espressioni saranno esaminate in occasione della prossima seduta, al fine di adottare le opportune e conseguenti determinazioni a tutela della dignità e dell’immagine dell’Avvocatura”.

Così Carmine Foreste, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

A distanza di qualche ora da quello pubblicato del presidente dell’Ordine degli Avvocati arriva quello della Camera penale di Napoli: “La Camera penale di Napoli, preso atto delle gravi espressioni utilizzate da un parlamentare della Repubblica, palesemente lesive della dignità e dell’immagine dell’intera categoria degli avvocati, in particolare dei penalisti e della nostra associazione, dopo aver informato il Consiglio dell’Ordine e l’Unione Camere Penali Italiane, ha convocato un direttivo urgente al fine di deliberare l’adozione di ogni e più opportuna iniziativa a tutela della classe e del diritto costituzionale alla difesa”.