Blue Economy, convegno alla Mostra d’Oltremare

‘Il ruolo centrale delle professioni per lo sviluppo della Blue economy’, è questo il titolo del convegno organizzato all’interno della 51esima edizione di NauticSud, che si terrà domani nel Padiglione 10 – Sala E- della Mostra d’Oltremare, dalle 15:30 alle 17:30.

Dopo i saluti di Eraldo Turi Presidente ODCEC di Napoli, Maria Caputo Consigliera delegata della MdO, Vincenzo Piccirillo Presidente UGDCEC Napoli e Matteo Delise Presidente Nazionale AIEC, ad introdurre i lavori sarà Arturo Capasso Presidente Commissione di Studio Economia del Mare Odcec Napoli.

A parlare di Blue Economy e turismo sarà il presidente di Afina Gennaro Amato, mentre il focus sulle opportunità fiscali della Legge di Bilancio 2025 per la Blue economy sarà affidato a Egidio Filetto Dottore Commercialista in Napoli – PWC TLS.

Proseguendo i lavori, la parola passerà a Luigi Nardullo Dottore Commercialista che spiegherà quali sono gli incentivi di finanza agevolata previsti per la Blue economy. Subito dopo, l’intervento di Edoardo Calascibetta servirà a fare un punto sulla locazione e il noleggio delle unità da diporto, mentre Carlo Morace Avvocato, metterà in luce le procedure amministrative per incentivare la finanza privata nelle opere portuali.

A chiudere i lavori saranno Francesco Verde Dottore Commercialista che parlerà di project financing per lo sviluppo dell’economia del mare e l’Ingegnere Vittorio Pasquino che si soffermerà sull’ingegneria a supporto delle infrastrutture portuali. Moderatore del convegno sarà Gianluca Battaglia Consigliere delegato ODCEC Napoli.

