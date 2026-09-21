Campi Flegrei, i medici di famiglia chiedono attenzione alle istituzioni: serve stato di emergenza

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«L’iniziativa promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli è un segnale importante di solidarietà e di vicinanza alla popolazione dei Campi Flegrei, ma è anche un’occasione per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle difficoltà che stanno vivendo i professionisti sanitari del territorio».

Così Luigi Sparano, segretario regionale vicario FIMMG Campania, commenta la serata di solidarietà “Insieme per i Campi Flegrei”, promossa dall’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli con la Commissione Giovani e in programma il 23 settembre a Pozzuoli.

Situazione complessa per i medici sul territorio

«Medici di medicina generale e molti odontoiatri – sottolinea Sparano – stanno affrontando da più di un mese una situazione estremamente complessa. Molti di loro, nonostante le difficoltà legate al bradisismo e agli eventi sismici, hanno scelto di restare e di continuare ad esercitare sul territorio, perché andare via significherebbe sottrarre ai cittadini che restano un’assistenza essenziale e di prossimità. È una scelta di responsabilità che non può essere data per scontata».

Solidarietà non basta da sola

Per FIMMG Campania, dunque, la mobilitazione della comunità professionale deve rappresentare anche uno stimolo affinché alle iniziative di solidarietà possano affiancarsi interventi istituzionali capaci di sostenere concretamente chi continua a garantire l’assistenza sanitaria nei comuni dell’area flegrea. La richiesta di FIMMG Campania va oltre, richiedendo aiuto alla divulgazione della l’iniziativa dell’OMCeO Napoli a FNOMCeO e a tutta la FIMMG Nazionale, sicuri della loro sensibilità, visto che il Presidente Anelli e il Segretario Scotti sono medici che vivono la loro attività professionale nei territori.

«L’attenzione verso le famiglie e verso quanti stanno subendo le conseguenze di questa emergenza è fondamentale – prosegue Sparano – ma occorre guardare anche a quei professionisti che ogni giorno tengono aperti gli studi, affrontano disagi organizzativi, logistici ed economici e continuano ad essere un punto di riferimento per migliaia di cittadini. Difendere la presenza dei medici sul territorio significa difendere il diritto alla salute della popolazione e mantenere vivo quel territorio».

Scotti: serve stato di emergenza

Sulla necessità di predisporre strumenti straordinari interviene Silvestro Scotti nella sua qualità di vicepresidente vicario ENPAM.

«È necessario che venga riconosciuto lo stato di emergenza – afferma Scotti – perché solo attraverso un quadro straordinario ENPAM sarà in grado di mettere in campo misure altrettanto straordinarie a sostegno dei medici e degli odontoiatri colpiti dai danni degli eventi sismici, così come ha già fatto in occasione delle alluvioni e di altri sismi verificatisi nel nostro paese negli ultimi anni. Dobbiamo creare le condizioni affinché chi continua a garantire la salute dei cittadini nei Campi Flegrei, spesso tra mille difficoltà, non venga lasciato solo.

Il riconoscimento dello stato di emergenza – conclude Scotti – è però indispensabile per consentire all’ente previdenziale di attivare strumenti concreti di sostegno che altrimenti sarebbero bloccati dai Ministeri vigilanti. Sostenere i professionisti significa evitare che il territorio perda presìdi sanitari fondamentali proprio nel momento in cui la popolazione ha maggiore bisogno di prossimità, continuità assistenziale e punti di riferimento».