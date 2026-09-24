Campi Flegrei, i medici e gli odontoiatri raccolgono più di 10.000€

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Più di 10.000 euro raccolti da medici e odontoiatri di Napoli che ieri hanno dato vita alla serata di solidarietà per la popolazione, ma anche per i professionisti della salute, che vivono e lavorano nei Campi Flegrei.

Bruno Zuccarelli, presidente Ordine dei Medici

«I colleghi e i cittadini di questo territorio non devono essere lasciati soli», ribadisce il presidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli Bruno Zuccarelli.

«Abbiamo voluto che questa iniziativa fosse prima di tutto un gesto di vicinanza – prosegue Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli –. I Campi Flegrei stanno attraversando una fase difficile e il rischio, con il trascorrere delle settimane, è che diminuisca l’attenzione su problemi che invece continuano a incidere profondamente sulla vita delle persone. Come Ordine sentiamo il dovere di essere accanto ai nostri colleghi e, attraverso loro, alle comunità nelle quali operano».

Pietro Rutigliani, presidente Albo Odontoiatri

Un impegno che riguarda anche il futuro dell’assistenza sanitaria sul territorio. Nonostante le difficoltà, molti medici e odontoiatri hanno infatti continuato a lavorare nei Campi Flegrei, garantendo ai cittadini un presidio sanitario essenziale e di prossimità.

«Chi ogni giorno apre uno studio, un ambulatorio o continua a svolgere la propria professione in quest’area compie anche una scelta di responsabilità nei confronti della comunità – aggiunge Pietro Rutigliani, presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Napoli –. Questa serata dimostra che nessuno deve sentirsi solo. Ma alla solidarietà della società civile deve accompagnarsi un’attenzione costante delle istituzioni verso le esigenze di cittadini e professionisti».

L’iniziativa è stata anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità professionale e avvicinare all’Ordine i colleghi più giovani, ricordando come la professione medica e odontoiatrica non possa essere separata dal rapporto con il territorio e con le persone che lo abitano.

L’impegno continua

«La partecipazione che abbiamo registrato – conclude Zuccarelli – ci dice che esiste una comunità pronta a mobilitarsi. Il nostro impegno non si esaurisce con questa serata: continueremo a mantenere alta l’attenzione sui Campi Flegrei e sulle necessità dei professionisti che ogni giorno garantiscono assistenza ai cittadini».

Presenti alla serata anche il Presidente della giunta regionale Roberto Fico, il Presidente del consiglio regionale Massimiliano Manfredi, il vicepresidente della V commissione sanità Carlo Ceparano, il consigliere regionale Giovanni Porcelli e il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza Giovanni Galano