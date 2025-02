Campi Flegrei, premiati i professionisti a Montecitorio

- pubblicità -

Nella Sala della Regina della Camera dei Deputati sono stati premiati gli architetti, gli ingegneri, i geologi e i geometri che hanno risposto con grande impegno all’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei.

L’appuntamento ha visto la partecipazione del vicepresidente della Camera Sergio Costa, del deputato Alessandro Caramiello, del capo gabinetto del ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare Riccardo Rigillo, del Capo Dipartimento Protezione Civile Sergio Sabato, del Presidente Coordinatore Struttura Tecnica Nazionale Felice Monaco, del direttore generale della Protezione Civile della Regione Campania Italo Giulivo e del direttore del Centro Studi Plinius Giulio Zuccaro.

Si è così celebrato il lavoro e la competenza di quanti hanno avuto, e stanno avendo, un impatto diretto sulla sicurezza della comunità flegrea e vesuviana, riconoscendone i meriti professionali e la dedizione al proprio lavoro. La giornata è stata scandita anche dagli interventi dell’architetto Nello Tirelli, consigliere dell’ordine degli architetti di Napoli e dei deputati Antonio Caso ed Enrica Alifano.

Al termine, gli attestati sono stati conferiti dall’architetto Antonio Cerbone, coordinatore Car Campania e coordinatore Architetti Campania di STN, dall’ingegner Marco Carozza, coordinatore Ingegneri Campania di STN, dal geometra Massimo Scaffidi, coordinatore Geometri Campania di STN e dal geologo Vincenzo Testa, coordinatore Geologi Campania di STN.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e, soprattutto, i professionisti che ogni giorno si impegnano per il bene della nostra comunità. È nostro dovere continuare a supportarli nel loro lavoro e a promuovere iniziative che garantiscano la sicurezza e lo sviluppo delle aree più vulnerabili, come i campi Flegrei. Inoltre, l’occasione è stata propizia per presentare un’iniziativa a cui sta lavorando il nostro intergruppo che intende aggiornare il piano della Protezione Civile che disciplina l’emergenza da eruzione Vesuvio: ad oggi, in caso di calamità naturale, i cittadini sono costretti a recarsi in un luogo imprecisato del Nord, il che è inconcepibile. Viceversa, la nostra proposta prevede di drenare la popolazione verso le aree interne della Campania e delle regioni limitrofe, così da ripopolare aree dove la crisi demografica è un problema. Continueremo a lavorare senza sosta per trasformare una potenziale crisi in un’occasione di sviluppo e sicurezza per il nostro territorio”, conclude il deputato Alessandro Caramiello, Presidente dell’intergruppo Sviluppo Sud, Aree Fragili e isole minori, organizzatore dell’appuntamento di concerto agli ordini professionali.