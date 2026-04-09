Caso Garlasco a teatro, Movimento Forense: no a spettacolarizzazioni

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La notizia della messa in scena dello spettacolo teatrale “Il caso Garlasco – Potresti essere tu”, in programma oggi 9 aprile presso il Teatro Diana di Napoli (biglietti a partire da € 34,00) e il prossimo 9 giugno presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano (biglietti a partire da € 40,00), al quale – peraltro – prenderanno parte anche gli avvocati di alcuni soggetti coinvolti nella vicenda, non solo desta forti perplessità ma, altresì, impone una riflessione seria e approfondita sulla sempre più diffusa tendenza alla spettacolarizzazione del processo, che oggi si traduce nella rappresentazione scenica e mediatica di una vicenda giudiziaria che ha profondamente segnato la cronaca nera del nostro Paese.

La trasposizione in chiave spettacolare di casi giudiziari complessi, spesso ancora oggetto di dibattito pubblico e giuridico, solleva interrogativi rilevanti anche sotto il profilo etico e deontologico, in quanto incide direttamente sulla percezione della funzione stessa del processo penale quale luogo di accertamento rigoroso dei fatti, governato da regole, garanzie e principi costituzionali che ne assicurano equilibrio e imparzialità, sicché la sua trasformazione in prodotto culturale o di intrattenimento rischia di alterarne la percezione, semplificando dinamiche che, per definizione, richiedono profondità e cautela.

Pur riconoscendo il ruolo centrale della libertà di espressione e l’elevato valore del diritto di cronaca come baluardi della democrazia, quindi, non si può distogliere l’attenzione dall’esigenza di un approccio responsabile e consapevole quando si affrontano tematiche giudiziarie, soprattutto in contesti che ne amplificano la dimensione emotiva e spettacolare.

Per tali ragioni, il Movimento Forense ritiene necessario richiamare l’attenzione sul valore della dignità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari — siano esse imputati, vittime o professionisti del diritto — nonché sull’importanza di evitare narrazioni che, anche indirettamente, possano incidere sull’opinione pubblica in modo distorsivo. In un contesto già caratterizzato da una forte esposizione mediatica dei processi, riteniamo poco opportuno che l’avvocatura si presti ad attività estranee alla propria funzione istituzionale come forme di intrattenimento o comunicazione che privilegiano lo spettacolo rispetto alla sostanza. La professionalità dell’avvocato si fonda sul rispetto della legge, sull’analisi critica e sulla tutela dei diritti dei cittadini, pertanto, sovrapporre tali funzioni con iniziative di natura puramente mediatica rischia di indebolire la percezione di imparzialità e compromettere la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. Preservare la distinzione tra informazione rigorosa, riflessione culturale e intrattenimento non è quindi solo questione di forma, ma un elemento essenziale per garantire credibilità e autorevolezza all’intera categoria professionale.