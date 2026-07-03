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Anche quest’anno il Social World Film Festival sarà occasione di confronto, formazione, crescita e aggiornamento professionale per i giornalisti dell’Ordine della Campania. Nell’ambito del programma della kermesse, martedì 7 luglio, nel Castello Giusso, alle ore 9.30, si terrà il corso di formazione “Comunicare la disabilità nel nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti”.

Al centro del convegno, le modalità con cui i media affrontano il tema della disabilità, delle corrette terminologie da utilizzare per fare corretta informazione per evitare pietismi e stereotipi, tra nuove terminologie e ultime raccomandazioni del nuovo codice deontologico, per rispettare prima di tutto la dignità della persona.

Al momento di confronto interverranno Ottavio Lucarelli (presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania), Giuseppe Alessio Nuzzo (direttore generale del Social World Film Festival), Emilia Terracciano (Garante dei diritti per le “Persone con disabilità” del Comune di Vico Equense) e Alessandro Savoia (giornalista e addetto stampa). Modererà l’incontro la giornalista Claudia Esposito.

È possibile prenotarsi sul portale www.formazionegiornalisti.it fino a sabato 4 luglio. La partecipazione al corso vale 6 crediti deontologici nel ambito del triennio di formazione professionale continua 2026 – 2028.