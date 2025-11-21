Consulenti familiari, nuovo corso triennale

- pubblicità -

Venerdì 21 novembre alle ore 17.30 presso il Centro Spazio Famiglia “Nina Moscati” in via Nicola Rocco 19 Napoli, sarà presentato il nuovo Corso triennale per Consulente della Coppia e della Famiglia, in breve Consulente familiare, una professione educativa oggi sempre più necessaria e all’avanguardia.

Il Consulente Familiare accompagna, attraverso un ascolto professionale, competente e non giudicante, singoli, coppie e famiglie ad avviare processi di consapevolezza che favoriscono l’emersione delle risorse del sistema Famiglia per affrontare le problematiche di tipo non patologico che possono emergere nella vita quotidiana.

Una formazione rivolta principalmente a chi si sente predisposto all’ascolto, all’empatia e desidera avere una preparazione socio-educativa specialistica per lavorare con Singoli, Coppie e Famiglie in difficoltà relazionali.