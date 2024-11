Si è tenuto a Napoli, presso la sala convegni del Polo dello Shipping dove ha sede l’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta presieduto da Paolo Esposito, il Corso Base di Fisioterapia Ecoguidata (FEG).

Il corso tenuto dai Docenti in Fisioterapia Muscoloscheletrica, il Dott. Stefano Massimiani ed il Dott. Andrea Mazza, per il 75% è stato caratterizzato da prove pratiche per i partecipanti che utilizzando i tanti ecografi presenti in sala hanno potuto acquisire i fondamenti su cui si basa l’ecografia muscoloscheletrica e quali sono le sue principali indicazioni, i vantaggi e i limiti e saper leggere con più appropriatezza un referto ecografico, oltre a saper bene individuare le strutture più importanti delle principali articolazioni, studiarne l’anatomia ecografica e capire i quadri patologici che necessitano di un rinvio al medico.

E’ stata una due giorni di studio, di riflessione e di apprendimento rivolto ai fisioterapisti campani sull’utilizzo dell’ecografo in fisioterapia che negli ultimi anni ha migliorato l’accuratezza diagnostica e terapeutica, sviluppando nuove collaborazioni inter-professionali e, soprattutto, innalzando il livello della qualità delle cure riabilitative a vantaggio degli assistiti come ha rimarcato uno dei relatori del corso, il Dott. Andrea Mazza.

“Nella fisioterapia l’uso dell’ecografo – ha affermato il Dott. Mazza – è indispensabile innanzitutto per la sicurezza del paziente e anche per la sicurezza del fisioterapista perché è possibile guardare in maniera diretta quello che stiamo facendo e dove stiamo mettendo le mani ed eventualmente in caso di controindicazioni inviare il tutto al medico specialista”.

Nonostante l’importanza dell’uso dell’ecografo in fisioterapia, negli anni c’è chi ha cercato di mettere in dubbio, e persino di negare, la possibilità del suo utilizzo da parte dei fisioterapisti ma l’ultima sentenza di assoluzione di un fisioterapista da parte del Tribunale di Udine ha definitivamente sdoganato questa possibilità come ha spiegato il Dott. Stefano Massimiani.

“L’ecografia in fisioterapia – ha dichiarato il Dott. Massimaini – ha rappresentato l’evoluzione nell’ambito professionale. In realtà dal punto di vista giuridico e formativo questo era possibile già da vent’anni. Oggi attraverso il documento si posizionamento dell’Ordine professionale dei Fisioterapisti e anche dalle recenti sentenze abbiamo ottenuto uno sdoganamento di questa possibilità che non fa altro che aumentare la completezza diagnostica fisioterapica e terapeutica a favore dei cittadini”.

Paolo Esposito, Presidente dell’OFI NA-AV-BN-CE ha espresso soddisfazione per la riuscita del corso.

“Quello del corso di formazione di fisioterapia ecoguidata – ha affermato il Dott. Esposito – ha rappresentato un momento di formazione molto importante. Un corso che abbiamo voluto con forza sul nostro territorio affinché queste competenze vengano consolidate nella professionalità dei colleghi qui in Campania”.