Cure odontoiatriche a bambini bisognosi, il progetto

Mercoledì 24 settembre all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia, in Via Riviera di Chiaia 9/C – alle 12.00 – sarà siglato il Protocollo d’Intesa tra la Commissione Albo Odontoiatri, rappresentata dal Presidente Pietro Rutigliani, e la Fondazione “In nome della vita ONLUS” rappresentata dal Vice- Presidente Esecutivo Gianmaria Fabrizio Ferrazzano.

Prende il via così il progetto che consente agli odontoiatri di Napoli e provincia di “adottare” per un anno un bambino bisognoso di cure odontoiatriche.