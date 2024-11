Design, il contest A Lamp, A Family of Lamps

- pubblicità -

Sabato 30 novembre alle ore 15.00 nell’ambito della manifestazione ARKEDA – alla Mostra d’Oltremare di Napoli, saranno proclamati i vincitori del concorso “A LAMP, A FAMILY OF LAMPS “ indetto da ADI .ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE Delegazione Campania, in collaborazione con Faneurope, azienda campana di illuminazione.

L’iniziativa ha previsto la partecipazione di studenti e studentesse dei corsi di Architettura, Design, Ingegneria e Arte e di professionisti, impegnati nella progettazione di una lampada o di una famiglia di lampade che attenendosi al tema assegnato, potessero coniugare insieme ricerca formale e tecnologica, senza limiti nell’uso dei materiali e nelle dimensioni.

Ai vincitori, delle categorie STUDENT E PRO, scelti dalla giuria composta da Arch. Antonella Venezia – Presidente ADI Campania, Arch. Anna Fresa – Vice Presidente ADI Campania, Arch. Roberto Cappelli e Luigi Leonardi – Azienda Faneurope, verrà consentito di realizzare il prototipo ed eventualmente la produzione dell’oggetto o degli oggetti.

“ La grande partecipazione al concorso – dice l’Arch. Antonella Venezia – Presidente ADI Campania, è la conferma dell’importanza di creare opportunità di studio e di sperimentazione nell’ambito del Design, in particolare nel Design Industriale e siamo sempre più convinti che ciò si possa realizzare grazie ad una rete di collaborazioni con Istituzioni pubbliche e soggetti privati.”