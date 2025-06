Dottoressa aggredita e sequestrata all’Ospedale di Castellammare

- pubblicità -

Un episodio grave avvenuto all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove una dottoressa del reparto di ginecologia è stata aggredita fisicamente dal padre di una paziente.

L’aggressione si sarebbe consumata dopo un normale consulto medico, scaturendo da un diverbio che è poi degenerato.

La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e la professionista ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. L’ASL Napoli 3 Sud ha espresso solidarietà alla vittima e ha avviato una riflessione sulla sicurezza del personale sanitario, evidenziando la necessità di misure più efficaci per proteggerli nello svolgimento del proprio lavoro.

L’Ordine dei Medici – Chirurghi e Odontoiatri di Napoli apprende con profondo sconcerto la notizia dell’episodio avvenuto ieri sera presso l’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Secondo quanto riportato dai media, il padre di una paziente – rimasto fuori dall’orario di visita – ha aggredito il personale sanitario di turno e ha trattenuto contro la sua volontà una dottoressa ginecologa, arrivando addirittura a sfondare una porta d’accesso. Si tratta di un gesto di estrema gravità, che colpisce nel profondo la comunità medica e ogni operatore impegnato per la salute dei cittadini. «Ci troviamo di fronte a un episodio intollerabile -dice il presidente dell’Ordine dei Medici Bruno Zuccarelli – un atto di violenza vile, perpetrato contro un medico che stava svolgendo il proprio lavoro con dedizione e professionalità». L’Ordine esprime piena solidarietà alla dottoressa aggredita e all’intero personale sanitario coinvolto, ribadendo che chi assiste i pazienti deve poter operare in ambienti protetti, sicuri e nel pieno rispetto della propria dignità professionale. «Gli ultimi provvedimenti legislativi – dice Zuccarelli – offrono strumenti in più alle forze di polizia per proteggere il personale sanitario, e che è ora fondamentale promuovere una linea di tolleranza zero verso chi si rende protagonista di aggressioni o intimidazioni nelle strutture sanitarie. Chiediamo a tutti – istituzioni regionali e nazionali, cittadini e pazienti – di collaborare affinché gli ospedali restino luoghi dedicati alla cura, liberi dalla violenza. La sicurezza e la dignità di chi cura non sono negoziabili». La violenza contro gli operatori sanitari è un fenomeno inaccettabile, che mina la fiducia dei cittadini nel sistema di cura e ferisce l’intera comunità. «La gravità dell’episodio è acuita dal fatto che «si arriva addirittura al sequestro di persona. Che riscatto dobbiamo pagare? Il riscatto della nostra dignità», conclude con amarezza Zuccarelli.