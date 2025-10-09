È sempre amore quel che chiamiamo amore?, incontro sabato 11

- pubblicità -

Sabato 11 ottobre allo Spazio Famiglia “Nina Moscati” in via Nicola Rocco 19, il Convegno dal titolo “È sempre amore quel che chiamiamo amore?”

Nell’ambito della “Settimana per il Benessere Sessuale”, evento promosso dalla FISS (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) in programma su tutto il territorio nazionale dal 6 al 12 ottobre, si terrà sabato 11, presso Spazio Famiglia “Nina Moscati” in via Nicola Rocco 19, a Napoli, il Convegno dal titolo “È sempre amore quel che chiamiamo amore?”

I lavori prenderanno il via con l’introduzione di Stefania Sinigaglia, Presidente dell’APS e direttrice della Scuola di formazione per Consulenti Familiari riconosciuta dall’AICCEF Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari.

Seguiranno la relazione di Concetta Miele, ginecologa/sessuologa e psicoterapeuta e le conclusioni di Daniela Ferrone, vicepresidente e consulente familiare/mediatrice familiare.

La domanda su cui si basa la giornata di studi introduce un tema di grande attualità che sfocia talvolta in devianze come i femminicidi. Un seminario organizzato per diffondere una corretta informazione sul benessere sessuale, la consulenza e la prevenzione delle disfunzioni.

Ma la riflessione più profonda invita ad accogliere maggiormente una cultura dell’aiuto alla persona e alla coppia che oggi nella nostra società è poco presente.

Nelle relazioni di coppia, uno dei tasti dolenti dell’attualità e spesso della cronaca, si avverte l’esigenza di un approccio integrato che spazi dalla Consulenza familiare alla Mediazione, dalla Sessuologia alla Psicoterapia: percorsi di aiuto che offrono, ciascuno con le proprie specificità, strumenti preziosi per leggere e accompagnare la complessità delle relazioni affettive attraverso un intervento esterno, empatico e non giudicante.

Il consulente familiare, professionista a cui il seminario dell’11 ottobre è rivolto in buona parte, accoglie e accompagna le persone nelle relazioni di coppia, nei loro disagi di tipo non patologico ma anche nella risoluzione delle problematiche.

Infatti, alcune relazioni fioriscono sul terreno del rispetto reciproco, della cura e dell’attenzione autentica per l’altro, diventando un rifugio sicuro e accogliente; mentre altre, purtroppo, possono rivelarsi logoranti, segnate da dinamiche di manipolazione, controllo, gelosia e conflitto costante, che mettono a dura prova il benessere psicofisico. Drammaticamente, la cronaca nera ci consegna con inquietante frequenza, casi che raccontano di rapporti malati, tossici, deprivati. Allora la domanda è di estrema attualità “È sempre amore quel che chiamiamo amore?”