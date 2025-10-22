Eindhoven: arresti preventivi grave attacco alle libertà fondamentali in Europa

- pubblicità -

Lo Studio Associato Maior esprime biasimo e profonda preoccupazione per i fatti avvenuti nella serata di lunedì a Eindhoven (Paesi Bassi), dove circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati preventivamente nel centro cittadino, nei pressi della cosiddetta “zona di sicurezza” istituita in vista della partita di Champions League tra PSV e Napoli.

I sostenitori italiani sono stati condotti a bordo di tre autobus presso le locali stazioni di polizia, mentre risultano fermati anche quattro cittadini olandesi. Pur comprendendo la necessità di tutelare l’ordine pubblico, gli avvocati Pierlorenzo Catalano, Michele Francesco Sorrentino e Filippo Castaldo dello Studio Associato Maior denunciano la gravità e l’illegittimità di un provvedimento di polizia preventiva che, di fatto, nega la libertà personale e di movimento di cittadini europei in assenza di accuse o condotte penalmente rilevanti.

“Si tratta di una misura sproporzionata e inaccettabile, che offende i principi stessi dello Stato di diritto,” dichiarano gli avvocati. “L’arresto preventivo di centinaia di cittadini basato su semplici sospetti è una pratica degna di regimi autoritari, non di Paesi che si dicono democratici e parte dell’Unione Europea.”

Lo Studio Maior evidenzia come tali misure rappresentino un pericoloso precedente per le libertà fondamentali in Europa e chiede una verifica immediata e trasparente da parte delle istituzioni italiane ed europee per accertare la legittimità degli arresti e le eventuali violazioni dei diritti individuali.

“Siamo pronti a difendere i tifosi del Napoli in ogni sede — nazionale, europea e internazionale — affinché venga fatta giustizia e siano tutelati i loro diritti,” affermano i legali dello Studio Maior. “Non si può rimanere in silenzio davanti a un simile abuso di potere.”

Lo Studio richiama con forza il Governo italiano e il Ministero degli Esteri a un intervento immediato e deciso, chiedendo un’azione politica e diplomatica efficace presso le autorità olandesi e gli organi dell’Unione Europea.

“Il Governo si dia una mossa: non è accettabile che cittadini italiani vengano privati della libertà senza motivo, in un Paese dell’Unione,” dichiarano ancora gli avvocati. “Difendere la libertà dei propri cittadini all’estero è un dovere costituzionale, non un gesto di cortesia.”

Lo Studio Associato Maior ribadisce che la sicurezza pubblica non può trasformarsi in uno strumento di compressione dei diritti e richiama le istituzioni a vigilare affinché simili abusi non si ripetano mai più. “La libertà non si sospende, si difende,” concludono Catalano, Sorrentino e Castaldo. “E noi siamo pronti a difenderla, con ogni mezzo legale, in nome della giustizia e della dignità dei cittadini.”