Elezioni medici, il ruolo del sindacato

<Sono tantissime le adesioni in questo ultimo mese e siamo orgogliosi dei risultati ottenuti. Fare sindacato nella società individualizzata significa anzitutto farlo “nel quotidiano”, anche se ciò costa fatica, perché è impegnativo, perché richiede competenza relazionale e di merito, capacità di intervento, motivazione, determinazione> così il Segretario Regionale della Campania del Sindacato Medici Italiani, Giovanni Senese, commenta il recente rinnovo degli organi statutari dell’Ordine dei Medici – Chirurghi e Odontoiatri di Napoli.

<Proprio in questo mese, abbiamo registrato l’ingresso nello SMI di Pasquale Aceto e Antonio Salierno, rispettivamente Segretario della Commissione Albo Odontoiatri e Consigliere dell’Ordine dei Medici a conferma della crescita del nostro sindacato. L’ingresso di queste due personalità di spicco delle professioni mediche ha contribuito ad avere una rappresentanza numerica di sei componenti dello SMI in seno all’Ordine dei Medici di Napoli Chirurghi e Odontoiatri di Napoli, creando il gruppo numericamente più rappresentativo. Questo risultato c’inorgoglisce perchè consapevoli che rappresenta il frutto del lavoro svolto sul territorio> così Mario Iovane, Consigliere dell’Ordine e Segretario Nazionale Organizzativo dello SMI.

<Il nostro impegno politico ha come prossimo obiettivo lavorare sinergicamente per equiparare i percorsi formativi delle professioni mediche in modo che si possa arrivare alla possibilità per il laureato in medicina, o in odontoiatria, d’integrare i crediti formativi universitari che mancano per acquisire la laurea in medicina (per l’odontoiatra) o quella in odontoiatria (per il laureato medico), senza dover completare l’intero percorso universitario> così di Pietro Rutigliani, neo Presidente della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Napoli e già Responsabile Nazionale per l’odontoiatria dello SMI.

<Oltre Mario Iovane e Pietro Rutigliani, completano la squadra degli eletti dello SMI all’Ordine dei Medici di Napoli: Claudio Gammella, Vicepresidente Commissione Albo Odontoiatri, già consigliere nazionale SMI con delega ai rapporti con le università e gli enti formativi. Pasquale Aceto, Segretario Commissione odontoiatri, Antonio Salierno, Consigliere consiglio direttivo e Daniele Orefice Consigliere Commissione Albo Odontoiatri>.