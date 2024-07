Elezioni Ordine dei medici, Gammella (Smi): Favorire la partecipazione per costruire un futuro sostenibile per le nostre attività professionali

<Partecipare alle prossime elezioni dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Napoli e provincia significa esprimere la propria voce, scegliere chi ci guiderà per i prossimi 4 anni e dare un indirizzo alle azioni che incideranno sulla qualità della nostra professione. Il voto è uno dei pilastri su cui si basa la nostra democrazia. Ogni voto conta e ogni collega ha il potere di fare la differenza. Il 12-13 -14 e 15 luglio 2024 rappresentano una fondamentale occasione per tutti noi di poter contribuire attivamente al rinnovamento democratico della categoria.

È essenziale che ognuno di noi prenda parte a questo processo con consapevolezza e responsabilità. Siamo convinti che la partecipazione attiva alla vita del nostro ordine è il modo migliore per costruire un futuro sostenibile per le nostre attività professionali. Ogni singolo voto è fondamentale per rafforzare e garantirci un consiglio direttivo autorevole ed efficace. Solo attraverso l’espressione concreta del voto possiamo continuare a migliorare il nostro comparto e costruire una professione di cui essere fieri>.