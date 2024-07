Elezioni Ordine dei Medici, Zuccarelli : «Buona affluenza nonostante il caldo, i colleghi dimostrano ancora una volta senso di appartenza»

«I medici di Napoli stanno dimostrando ancora una volta grande responsabilità e senso di appartenenza nel segno della continuità». Lo dice il presidente uscente dell’Ordine dei Medici di Napoli e provincia Bruno Zuccarelli riferendosi alla tornata elettorale che da oggi, sino al 15, vedrà al voto i camici bianchi per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Già più di 800 i medici che si sono presentati al seggio di Via Riviera di Chiaia nonostante il grande caldo non abbia certo favorito la partecipazione.

«È determinante – l’appello di Zuccarelli – che i colleghi continuino a far sentire la propria voce per garantire continuità ad un Ordine storico e importante come quello di Napoli». Dal presidente uscente Zuccarelli, che punta a riconfermarsi alla guida dell’Ordine con la lista Etica, anche parole di solidarietà per il medico aggredito a Massa Lubrense. «È vergognoso che i colleghi debbano ancora preoccuparsi della possibilità di essere aggrediti mentre sono a lavoro. Come presidente dell’Ordine dei Medici mi sono sempre speso per far sentire la voce dei colleghi è abbiamo tutta l’intenzione di proseguire su questa strada sino a quando non verranno prese le misure necessarie a tutelare i colleghi».