L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, presieduto da Vincenzo Santagada, celebrerà lunedì 9 dicembre 2024 alle ore 19,30 al Teatro San Carlo di Napoli la XII edizione della Cerimonia del Caduceo d’Oro.

Verranno consegnate le medaglie al merito professionale agli iscritti con 65, 60, 50, 40 e 25 anni di laurea.

L’evento saluterà anche i neolaureati appena iscritti all’Albo, i giovani che presteranno il giuramento di Galeno impegnandosi a rispettare i principi deontologici della professione.

Quest’anno le celebrazioni prevedono anche uno show speciale con il musical Pas de Deux da Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky e il Concerto di Natale delle Voci Bianche e dell’Accademia di Canto del Teatro San Carlo.

Intervengono con il presidente dell’Ordine dei Farmacisti Vincenzo Santagada, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco Gaetano Manfredi, Monsignor Gaetano Castello della Curia di Napoli, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente di Federfarma Napoli Riccardo Maria Iorio, il Direttore del Dipartimento di Farmacia Angelo Izzo.

Quest’anno il Caduceo d’Oro va ai farmacisti collaboratori per la loro insostituibile presenza sul territorio mentre il Premio Cultura va al Magnifico rettore Matteo Lotito per gli 800 anni della Federico II e il premio “Farmacisti sul territorio 2024” al professore della Federico II Vincenzo Maiello.

Un premio speciale al progetto “Un farmaco per Tutti” che ormai da anni contribuisce al supporto farmacologico, ai meno abbienti in maniera concreta e continua in tutto il mondo.

“Il ruolo del farmacista nella società moderna è di fondamentale importanza per garantire il benessere e la salute della comunità. Oltre ad essere responsabili dell’erogazione dei farmaci, i farmacisti sono veri e propri custodi della salute, fornendo supporto, informazioni e consulenze preziose ai pazienti. Grazie alla loro vasta conoscenza scientifica e alla loro costante formazione, i farmacisti sono in grado di svolgere un ruolo chiave nella gestione delle terapie farmacologiche, monitorando attentamente gli effetti dei farmaci e prevenendo potenziali interazioni dannose. Ma il ruolo del farmacista va ben oltre la semplice erogazione di farmaci. Questi professionisti sono in prima linea nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie, attraverso campagne di sensibilizzazione, screening preventivi e consigli individualizzati per adottare uno stile di vita sano. La loro presenza costante e fidata presso le farmacie rappresenta un punto di riferimento per la comunità, un luogo in cui trovare supporto, conforto e orientamento in materia di salute e benessere. Ogni giorno, i farmacisti dedicano il loro tempo e le loro energie a fornire cure di alta qualità, mettendo al centro della loro attenzione il benessere dei pazienti. La loro dedizione, competenza e compassione sono un vero e proprio faro di luce nella complessa rete sanitaria, un esempio di professionalità e umanità che merita di essere riconosciuto e celebrato.

Per questo motivo, è fondamentale riconoscere il lavoro straordinario svolto dai farmacisti e celebrare il loro impegno costante nel garantire cure sicure, efficaci e personalizzate per ogni singolo paziente. Grazie alla loro presenza costante e al loro impegno instancabile, i farmacisti sono veri guardiani della salute della comunità, contribuendo in modo significativo alla felicità e al benessere di ognuno di noi. I farmacisti, attraverso la nuova farmacia dei servizi, rappresentano un motore fondamentale di prevenzione, primaria e secondaria, offrendo nuovi servizi di diagnostica, ricognizione farmacologica e prevenzione cardiovascolare tramite telemedicina. La collaborazione con altri professionisti sanitari garantisce un supporto efficace all’aderenza terapeutica e contribuisce alla sostenibilità del sistema sanitario nazionale” dichiara Vincenzo Santagada, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli e assessore alla Salute del Comune di Napoli.