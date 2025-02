Formazione, convenzione Confapi – Ordine Ingegneri

- pubblicità -

Un nuovo passo avanti per la crescita professionale degli imprenditori e dei tecnici del territorio.

L’Ordine degli Ingegneri di Napoli e Confapi Napoli hanno siglato una convenzione per promuovere attività formative con riconoscimento di Crediti Formativi Professionali (CFP), riservate agli associati Confapi.

L’accordo è stato firmato presso la sede dell’Ordine dal presidente Gennaro Annunziata e dal presidente di Confapi Napoli, Raffaele Marrone, alla presenza del consigliere tesoriere dell’Ordine, Rossella Sposito. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di collaborazioni con associazioni professionali e di categoria, con l’obiettivo di offrire una formazione mirata e specialistica, adeguata alle esigenze di un mercato in continua evoluzione normativa e tecnologica.

“L’aggiornamento professionale è una necessità imprescindibile per le nostre imprese – ha dichiarato Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli –. Attraverso questa convenzione, intendiamo offrire ai nostri associati percorsi formativi di alto livello, che consentano loro di affrontare con maggiore competenza e consapevolezza le sfide del mercato. In un contesto sempre più competitivo, l’innovazione e la conoscenza sono le chiavi per il successo”.

Confapi Napoli continua dunque a investire nella crescita e nella qualificazione delle imprese locali, consolidando il proprio impegno nel creare sinergie con le istituzioni e gli ordini professionali per garantire opportunità concrete di sviluppo e aggiornamento.