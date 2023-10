Formazione per i medici, giornata di confronto sugli scenari della medicina generale

<Abbiamo promosso per sabato 14 ottobre con inizio alle ore 8,30 presso l’Ordine Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia Napoli, via Riviera di Chiaia, 9 un evento formazione per i medici che vuole essere un ambito di approfondimento sugli scenari che sono riservati alla medicina generale e ai suoi prossimi cambiamenti. La giornata spazierà dall’analisi delle mutazioni determinati dal DM 77/2022 che prevede il modello per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale, fino al DM 70/2015 che stabilisce gli standard ospedalieri, per giungere alle proposte per realizzare una buona integrazione ospedale/territorio nell’ambito di un regionalismo solidale> così Mario Iovane, Segretario Nazionale Organizzativo del SMI.

<Vorremmo ringraziare il Presidente degli Ordini dei Medici di Napoli Bruno Zuccarelli, il Presidente della Commissione Odontoiatra, Sandra Frojo e tutti i dirigenti sindacali locali e nazionali che hanno contribuito all’attuazione di questo evento formativo e allo stesso tempo realizzare un incontro tra professionisti che svolgono funzioni diverse in ambito sanitario allo scopo di rafforzare la conoscenza comune, gli scambi d’idea ed esperienze nei territori in cui operano.

Sullo scambio comune si fonda questa giornata che tratterà sia argomenti generali che riguardano il servizio sanitario nazionale e regionale, sia le difficoltà che si trovano ad affrontare i medici di medicina generale nel lavoro di tutti i giorni, anche alla luce delle nuove forme aggregative funzionali (AFT). Allo stesso tempo discuteremo dell’importanza e della valorizzazione della professione dell’odontoiatria, che sempre di più riteniamo, debba diventare un’odontoiatria sociale con il riconoscimento di un vero e proprio LEA (Livello Essenziale di Assistenza) che lo Stato dovrebbe garantire soprattutto ai cittadini più fragili. Per queste ragioni siamo al fianco degli odontoiatri e ci stiamo impegnando affinché a livello legislativo accanto alla dizione odontoiatria sia aggiunta la dizione medico per dare un pieno riconoscimento del cursus formativo di questi professionisti>.

<La discussione proseguirà con un focus sul prossimo Accordo Integrativo Regionale (AIR) della medicina generale in Campania e come si potrebbe valorizzare l’assistenza territoriale nella nostra regione. Alla giornata partecipa Pina Onotri, Segretario Generale del SMI>.

ECM 14 ottobre sminapoli