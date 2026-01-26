Gastroenterologia, Congresso Regionale Fismad

- pubblicità -

Il 30 e il 31 gennaio 2026, Napoli ospiterà il Congresso Regionale FISMAD( Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente) che unisce e coordina tre società scientifiche AIGO, SIED, SIGE.

L’evento, che si terrà presso l’Aula Magna Centro Congressi ‘Federico II’ (via Partenope 36), organizzato dai Responsabili Scientifici dott. Antonio Cuomo, dott. Aristide Morante, Prof. Gerardo Nardone, si articola come uno spazio conoscitivo e formativo di incontri e di confronti tra esperti del settore, che in un’ottica multidisciplinare, affronteranno attraverso il dibattito e le esperienze personali, le più recenti sfide della gastroenterologia.

La continua evoluzione delle tecnologie mediche e i contesti sanitari sempre più complessi ed elaborati, richiedono infatti la costante costruzione di percorsi clinici, diagnostici ed assistenziali necessariamente condivisi, adeguati e mirati, volti al miglioramento delle cure e alla tutela del paziente, affinché venga anche diffusa la buona pratica della prevenzione e degli screening oncologici. “Riunire le principali società scientifiche italiane, è un valore aggiunto alla Kermesse, dichiarano gli organizzatori del congresso, e ciò favorisce la creazione di una rete di competenze capace di elevare gli standard assistenziali, garantire l’equità di accesso alle cure e promuovere la formazione dei giovani specialisti e di coloro che si affacciano al mondo del lavoro”.

Il Congresso in questione quindi, valida occasione di studio ed approfondimento, darà risposte concrete ed esaustive, fornendo al contempo gli idonei strumenti per lavorare in sinergia con un contributo necessario e fondamentale alla ricerca, alla gestione di specifiche malattie dell’apparato digerente e al contrasto delle disuguaglianze sanitarie.

Il programma scientifico sarà un susseguirsi di sessioni tematiche, di Letture Magistrali affidate ad esperti di rilievo nazionale ed internazionale, di confronti interattivi e di interessanti dibattiti, con il coinvolgimento attivo dei gastroenterologi campani.

I lavori si apriranno alle ore 9.00 del 30 gennaio, con i saluti istituzionali e si concluderanno alle 10.40 del giorno successivo.