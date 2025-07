Giambrone & Partners premiato come “Studio dell’Anno – Penale”

- pubblicità -

Giambrone & Partners – Studio Legale Internazionale, fondato a Palermo nel 2004 dall’Avv. Gabriele Giambrone, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Studio dell’Anno – Penale” nell’ambito dei Legalcommunity Awards 2025, celebrati lo scorso 3 luglio presso lo storico Chiostro di Santa Chiara di Napoli.

Il premio valorizza l’eccellenza dello Studio nella gestione di procedimenti penali complessi e di rilevanza internazionale, con particolare expertise in reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità medica, diritto penale internazionale e casi transfrontalieri.

Da oltre vent’anni lo Studio si distingue come uno dei pochi attori italiani capaci di affrontare contenziosi penali transnazionali con un approccio integrato e multilivello.

Con oltre 20 sedi in tutto il mondo — tra cui Milano, Roma, Napoli, Palermo, Londra, Barcellona, Madrid, Manchester, Porto, Casablanca, Tunisi e Shanghai — e più di 180 professionisti multilingue, Giambrone & Partners rappresenta oggi una delle realtà più strutturate nel campo della difesa penale internazionale.

Casi penali di rilievo seguiti dallo Studio

Nel corso degli anni, lo Studio ha seguito numerose vicende giudiziarie di grande impatto, sia a livello nazionale che internazionale. Ha prestato assistenza in procedimenti complessi legati a morti sospette avvenute all’estero con risvolti diplomatici, inchieste su gravi incidenti marittimi con responsabilità penali a carico di membri dell’equipaggio, nonché in operazioni giudiziarie transnazionali contro reti criminali responsabili di frodi ai danni di cittadini italiani.

Tali attività hanno avuto un significativo impatto mediatico e giuridico, stimolando il dibattito pubblico su temi cruciali come la sicurezza dei cittadini italiani all’estero, la validità dei titoli accademici rilasciati fuori dall’Unione Europea e la necessità di una maggiore vigilanza normativa.

Motivazione del premio

Il riconoscimento è stato attribuito a Giambrone & Partners per l’assistenza prestata in un articolato procedimento penale internazionale conclusosi con esito favorevole. Con questa motivazione, Legalcommunity (prima testata italiana del Gruppo LC Publishing, nata nell’ottobre 2011, dedicata principalmente al settore legale) ha deciso di premiare l’attività legale svolta nell’ambito di un procedimento penale internazionale nel quale il team di avvocati dello Studio, composto dagli avvocati Vincenzo Senatore, Gerardo Fariello e Marialuisa Minadeo, ha difeso un imprenditore imputato per gravi reati di corruzione, peculato e concussione.

Dichiarazione dell’Avv. Gabriele Giambrone

“Questo premio è un riconoscimento non solo del lavoro tecnico, ma della nostra visione. Giambrone & Partners è nato con una vocazione internazionale, ed è oggi un punto di riferimento nel diritto penale internazionale. Difendiamo i diritti e la reputazione di clienti in contesti difficili, spesso sotto l’occhio dei media, con rigore, determinazione e spirito di giustizia.”