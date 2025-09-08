Giancarlo scriverebbe di…, il contest dedicato a Giancarlo Siani

- pubblicità -

Un contest giornalistico per ricordare Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra la sera del 23 settembre 1985. Gli attivisti di ‘Contro la Camorra’ e di Radio Siani hanno lanciato “Giancarlo scriverebbe di…”, concorso aperto a tutti che dà la possibilità a chiunque di diventare Giornalista Giornalista per un giorno e vedere il proprio articolo pubblicato su Il Mattino online.

Partecipare è semplicissimo: basta inviare, all’indirizzo ass.controlacamorra@gmail.com, entro il 18 settembre, un articolo relativo a una storia di camorra, a un fatto di cronaca o ad una storia di riscatto sociale. Gli articoli ricevuti verranno letti nel corso di “Buon compleanno Gianca’”, l’evento con cui, da 14 anni a questa parte, ogni 19 settembre Giancarlo Siani viene ricordato fuori la sede de Il Mattino nel giorno del suo compleanno. Sulle pagine social di “Contro la Camorra” è possibile scaricare il regolamento del contest.

Tra questi verranno scelti 5 articoli che saranno pubblicati su Il Mattino online e su RadioSiani.com il 23 settembre, anniversario della scomparsa del giornalista napoletano.

“Giancarlo non c’è più, questo lo sappiamo bene, ma il suo ricordo continua a vivere e ad essere fonte di impegno e cambiamento. Per questo chiediamo a tutti di diventare Giornalisti Giornalisti per un giorno, di fare ciò che Giancarlo non può più fare, raccontare la verità. Lo facciamo perché crediamo fermamente nel valore della memoria, perché siamo convinti che non muore mai chi si batte per la verità”.

Maggiori info sul contest sull’evento Facebook “Buon compleanno Gianca’ – XIV edizione” (https://l1nk.dev/BuonCompleannoGiancaXIV) e sulle pagine social “Contro la Camorra” e “Radio Siani la radio della legalità”.