Giornalisti Campania, concluse elezioni

- pubblicità -
Si sono concluse, con il turno di ballottaggio, le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.
Eletti per i professionisti al primo turno Ottavio Lucarelli, Gerardo Ausiello, Marisa La Penna, Alessandra Malanga, Chiara Biggi. Eletta al ballottaggio Concita De Luca.
Eletti per i pubblicisti al primo turno Vittorio Falco, Viridiana Myriam Salerno, Nicoletta Lanzano.
Per il Collegio dei revisori eletti al primo turno i professionisti Francesco Marolda e Pietro Di Marco e il pubblicista Riccardo Stravino
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.