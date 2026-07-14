martedì, Luglio 14, 2026
Facebook Linkedin RSS X Youtube
Pubblicità
Home Economia Le Professioni a Napoli Giornalisti Campania, concluse elezioni

Giornalisti Campania, concluse elezioni

Di
Redazione
-
Napoli: Conferenza stampa al Caffè Gambrinus della II° edizione di "C'era una volata a Napoli" kermesse promossa dall'Associazione onlus Futuro in Movimento (ex Giochi Golosi) Nella Foto Ottavio Lucarelli (Presidente dell'Ordine Giornalisti della Campania)
- pubblicità -

Si sono concluse, con il turno di ballottaggio, le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Eletti per i professionisti al primo turno Ottavio Lucarelli, Gerardo Ausiello, Marisa La Penna, Alessandra Malanga, Chiara Biggi. Eletta al ballottaggio Concita De Luca.

Eletti per i pubblicisti al primo turno Vittorio Falco, Viridiana Myriam Salerno, Nicoletta Lanzano.

Per il Collegio dei revisori eletti al primo turno i professionisti Francesco Marolda e Pietro Di Marco e il pubblicista Riccardo Stravino

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it