Giornalisti Campania, gli eletti al primo turno

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Si è concluso il primo turno per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Eletti per i professionisti Ottavio Lucarelli 526 voti, Gerardo Ausiello 419, Marisa La Penna 389, Alessandra Malanga 330, Chiara Biggi 322.

Eletti per pubblicisti Vittorio Falco 858, Viridiana Myriam Salerno 727, Nicoletta Lanzano 712.

Al ballottaggio per eleggere un consigliere professionista Concita De Luca e Enzo La PennaPer il Collegio dei revisori eletti i professionisti Francesco Marolda 388 e Pietro Di Marco 324 e il pubblicista Riccardo Stravino 741