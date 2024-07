Giornata formativa A.N.CO.T: “Dichiarativi 2024 e concordato biennale preventivo”

“Dichiarativi 2024 e concordato biennale preventivo” è l’argomento della giornata formativa in presenza dell’A.N.CO.T. – Associazione Nazionale Consulenti Tributari – che si svolgerà il 3 luglio allo Star Hotel Terminus, in Piazza Garibaldi n.91 a Napoli, dalle 9:00 alle 13:00.

L’incontro, aperto a tutti i professionisti del settore, in collaborazione con la Fondazione “Dino Agostini”, rientra nell’ambito del programma di sviluppo della formazione tributaria continua rivolto a professionisti del settore: relatore, il dottor Nicola Forte.

Il neoeletto Presidente della Fondazione “Dino Agostini”, Gaetano Nanì, sottolinea che “con l’analisi del concordato preventivo biennale, il programma formativo A.N.CO.T. conferma la sua capacità di essere attuale e quindi di rispondere con rapidità alle esigenze dei tributaristi. Nel caso specifico, questo provvedimento nella sua forma attuale sembra essere differente da come si era prospettato all’inizio e vedremo se avrà un appeal tra i contribuenti. A noi il compito di formare i tributaristi e gli studi per aiutarli a far capire ai propri clienti in quali casi è conveniente aderire”.

“Il corso di Napoli – ha dichiarato la Vice Presidente della Fondazione “Dino Agostini” e tributarista Patrizia Di Luigi – è tra i primi dei sedici organizzati con l’A.N.CO.T. sul tema dei dichiarativi e del concordato preventivo biennale, diciotto se consideriamo anche le due giornate propedeutiche che si sono già svolte in collaborazione con l’Università Pontificia Salesiana. L’accordo con UPS ci permette di elevare ancor di più il livello di preparazione degli associati A.N.CO.T. e, in questo caso specifico, di “preparare il campo” a un dibattito che sarà molto interessante. Ci focalizzeremo sulle informazioni da riportare negli Indici Sintetici di Affidabilità, perché per aderire al concordato bisogna applicarli e quei dati sono fondamentali per il calcolo del concordato, dunque cercheremo di dissipare dubbi e dare certezze ai colleghi tributaristi”.

Ulteriori informazioni su www.ancot.it