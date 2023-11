I creatori di Chat Gpt hanno la laurea triennale, in Italia non avrebbero competenze

da Ingegneri Sezione B riceviamo e pubblichiamo

E’ la prova che con la laurea triennale se si vuole e si hanno le capacità si può arrivare molto in alto.

In Italia il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri , Domenico Perrini, ha detto dei laureati triennali in ingegneria che NON HANNO conoscenze. [giornale dell’ingegnere ediz.n10 dicembre 2022 pag.3] Affermazione che è costata al n.1 degli ingegneri italiani una denuncia penale per diffamazione.