I farmacisti portano i bambini al concerto delle musiche Disney

Nuova iniziativa benefica di F.A.S.T., l’associazione dei Farmacisti Attivi Sul Territorio guidata dal dottor Pietro Carraturo che ha ospitato al Palapartenope di Napoli un gruppo di bambini in occasione del concerto “The Best of Disney Music” della Gerardo Di Lella Grand Orchestra che ha schierato sul palco ben 92 musicisti.

La manifestazione, organizzata con il patrocinio della Regione Campania, della Regione Lazio e di Poste Italiane, ha portato in scena un concerto durante il quale l’orchestra ha eseguito le più conosciute canzoni per bambini saldando in un unico abbraccio musica e solidarietà per regalare emozioni uniche a 170 bambini che hanno potuto vivere con gioia un’esperienza da sogno nel clima ancora magico degli ultimi giorni delle festività natalizie.

I piccoli ospiti di F.A.S.T. provenivano dalla Fondazione Famiglia di Maria diretta da Anna Riccardi, dall’Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre – Sarria Monti guidato dalla preside Teresa Sasso e dall’IC 46 Scialoja Cortese della preside Rosa Stornaiuolo.

Tante le donazioni libere e di aziende napoletane raccolte da FAST che hanno consentito di regalare ai 170 bambini la possibilità di assistere in maniera gratuita allo spettacolo del Palapartenope.

L’associazione F.A.S.T. – Un futuro migliore per tutti, è stata fondata nel 2019 da Pietro Carraturo con Andrea Minieri e Roberta Salomone, e si pone lo scopo primario di entrare nelle scuole e nelle zone disagiate della città dove ci sono famiglie che cercano una seconda possibilità.

“L’iniziativa del Palapartenope segna l’avvio delle attività associative per l’anno 2025 nel corso del quale F.A.S.T., con il sostegno della rete di farmacie locali e grazie alla collaborazione di tanti professionisti e partners , continuerà a promuovere iniziative benefiche e gratuite, dedicando energie in particolare ai giovani delle scuole – dichiara il presidente Pietro Carraturo che poi aggiunge: “Auspichiamo che il 2025 sia un anno di crescita e solidarietà e che ogni piccolo gesto possa contribuire a costruire una comunità più unita e solidale”.