Il Bilancio per giuristi, ciclo di incontri a cura dei Tributaristi

La Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli (CAT) prosegue nel proprio impegno per la crescita culturale e professionale della classe forense con un nuovo e stimolante ciclo di incontri dedicato a un tema di grande attualità e interesse: “Il Bilancio per giuristi: principi di redazione, casi pratici e giurisprudenziali”.

L’iniziativa, accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con 10 crediti formativi complessivi (2 per ciascun incontro), rappresenta un ulteriore passo nel percorso di formazione continua che la CAT Napoli promuove da anni con costanza e dedizione.

Gli incontri si terranno presso il Tribunale di Napoli – Aula Girardi, dalle ore 12:00 alle 14:00, nelle seguenti date: 25 novembre 2025, 12 dicembre 2025, 16 gennaio 2026, 30 gennaio 2026 e 13 febbraio 2026.

Il ciclo di studi sarà presentato dagli Avv.ti Michele Di Fiore e Gennaro Nunziato, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della CAT Napoli, da sempre promotori di una visione della professione forense fondata sulla competenza, sulla curiosità intellettuale e sulla condivisione del sapere.

Nel loro intervento introduttivo, Di Fiore e Nunziato sottolineeranno l’importanza della formazione come strumento di crescita individuale e collettiva, indispensabile per affrontare con consapevolezza e rigore le sfide di un sistema economico e giudiziario in continua evoluzione.

Il corso nasce da un’idea degli Avv.ti Giuseppe Graziadei e Giuseppe Colavita, componenti attivi della CAT Napoli e promotori dell’iniziativa, che con grande competenza hanno contribuito alla progettazione dei contenuti e all’individuazione delle tematiche di maggiore rilievo pratico per l’avvocato tributarista e civilista.

Il loro intento è offrire ai colleghi strumenti concreti per comprendere e interpretare il bilancio d’impresa come documento non solo contabile, ma anche giuridico, spesso centrale nelle controversie di natura penale, societaria o familiare.

Le lezioni vedranno l’alternarsi di autorevoli relatori del mondo accademico e forense — tra cui il Prof. Ottavio Nocerino, il Presidente Dott. Dario Raffone, l’Avv. Gaetano Ruggiero, l’Avv. Sergio Di Serafino, l’Avv. Dott. Giuseppe Marino, il Dott. Gianluca Ianuario e il Prof. Dott. Marco Sorrentino — che affronteranno i temi della redazione e della valutazione del bilancio, dei principi contabili, degli adeguati assetti organizzativi e delle implicazioni giuridiche del falso in bilancio.

Attraverso questo percorso, la CAT Napoli conferma la propria missione di luogo di confronto, studio e approfondimento, offrendo ai professionisti del diritto occasioni di formazione di alto livello, utili a rafforzare la qualità e la credibilità della funzione difensiva.