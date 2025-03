Il processo esecutivo, convegno all’Excelsior venerdì 28

- pubblicità -

Si terrà il prossimo 28 marzo, presso l’Hotel Excelsior di Napoli, il convegno “Il processo esecutivo: tra giurisprudenza in evoluzione, novità legislative e prassi”, un appuntamento di rilievo per commercialisti, avvocati e professionisti del settore giuridico e finanziario.

L’evento è organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Napoli, dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UGDCEC) Napoli, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli (COA Napoli) e annovera tra le aziende sostenitrici anche la società di consulenza Alavie , che conferma il suo impegno a fianco dei professionisti nella formazione continua.

Il convegno rappresenta un’importante occasione di confronto per approfondire l’evoluzione giurisprudenziale e normativa, con un focus sul tema dell’esecuzione forzata, a due anni dalla riforma che ha impattato procedure, ruoli e dinamiche della professione. Una preziosa occasione per consolidare il dialogo tra professionisti e per comprendere meglio come applicare le nuove regole in modo efficace, assicurando il rispetto della conformità normativa e la tutela degli interessi delle imprese e dei cittadini.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Carmine Foreste, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Vincenzo Piccirillo, Presidente dell’UGDCEC Napoli, Eraldo Turi, Presidente dell’ODCEC Napoli, Gianluca Battaglia, consigliere delegato della Commissione Esecuzioni dell’ODCEC Napoli, Maria Ludovica Russo della segreteria CESPEC, e Stefania Cannavale, Presidente della V Sezione Civile del Tribunale di Napoli.

Le sessioni della mattinata e del pomeriggio esploreranno le principali criticità delle procedure esecutive. Tra i temi di discussione: l’evoluzione giurisprudenziale dei titoli bancari giudiziali e stragiudiziali, il ruolo del giudice dell’esecuzione, la tutela del debitore, la distribuzione del credito bancario, il compito del custode e la fase della delega. Ampio spazio sarà dedicato all’analisi dei controlli richiesti al professionista delegato e all’impatto delle modifiche legislative e giurisprudenziali sugli equilibri del processo esecutivo.

Alavie, da sempre attenta alla crescita professionale, partecipa al convegno confermando il proprio impegno a fianco dei commercialisti e delle altre figure chiave coinvolte nelle procedure esecutive, ribadendo la centralità della formazione per affrontare le sfide normative.

Vito Ziccardi, CEO di Alavie, commenta: “Alavie crede nel valore della formazione, supportando i Dottori Commercialisti, gli Avvocati e le altre figure professionali coinvolte nel fare chiarezza su temi complessi che toccano da vicino proprietari e imprese. Siamo lieti di sostenere il convegno di Napoli, convinti che la formazione continua sia uno strumento essenziale per gestire l’impatto delle normative e garantire la trasparenza e l’efficienza del sistema economico”.