Imprese, professionisti, partite IVA, come tutelarsi da fisco e banche

- pubblicità -

Continua e si rinnova la partnership tra Gruppo Editoriale Gazzette e Milano Percorsi Impresa Sociale, dopo gli appuntamenti svoltisi con successo a Milano e a Lecce, è la volta di Napoli, con un seminario formativo dedicato a professionisti, imprenditori, lavoratori autonomi, titolari di partite IVA.

Questo pomeriggio, alla Sala Congressi dell’Hotel Terminus in Piazza Garibaldi, si terrà l’evento Strumenti di tutela per le partite iva tra fisco e banche

Riforma del Garante del Contribuente

L’evento è organizzato insieme al Sindacato Partite IVA Nazionali, al Movimento Consumatori Puglia, al Sindacato Commercialisti Italiano e a Globo Utenti.

Qui sotto il programma:

11 aprile 2025

dalle ore 16.00 alle ore 19.00

in presenza presso Sala Congressi Hotel Terminus

in Napoli – piazza Garibaldi n. 91 ed online tramite piattaforma zoom

saluti

Dott. Pietro Pizzolla – Direttore Gazzetta di Napoli.it

Dott. Bruno Maizzi – Vice Pres. Naz. Movimento Consumatori

Salvatore Caraviello – Presidente Naz.le Partite Iva Campania

modera

Dott. Marcello Guadalupi – Presidente Milano PerCorsi e Presidente S.I.C.

Cav. Antonio Sorrento – Presidente Naz.le sindacato Partite Iva Nazionali

intervengono

Avv. Maria Assunta Saracino – Avvocato in Lecce, PhD Student UNISALENTO

Avv. Matteo Sances – Avvocato in Lecce e Milano

Dott. Nicola Della Valle – Dott. Comm. in Napoli e Milano

Dott. Francesco Di Gennaro – Presidente Globo Utenti

Accreditamenti:

L’evento è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Registrati e partecipa