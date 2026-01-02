Influenza, ambulatori medici di famiglia presi d’assalto

- pubblicità -

In una nota Ernesto Esposito Segretario Smi Asl Napoli 1 centro lancia l’allarme:

“Sono centinaia le visite ambulatoriali, domiciliari,contatti telefonici al giorno per la influenza che sta colpendo la nostra Regione ed in particolare Napoli e Provincia.

Non siamo ancora nel picco influenzale ed i nostri studi sono aperti oltre l’orario previsto e sono pienissimi. Siamo molto preoccupati,aggiunge Esposito,per i cittadini che attualmente non hanno il medico di famiglia e sollecitiamo i colleghi neo convenzionati ad aprire gli studi il più presto possibile”.

“Al contempo auspichiamo che tra i medici neo convenzionati non ci saranno rinunce che potrebbero ulteriormente aggravare la complessa situazione assistenziale”. Alcuni medici di famiglia sono in enorme difficoltà perché colpiti dalla influenza stagionale e non riescono a trovare i sostituti . È necessario, conclude Esposito, rivedere rapidamente alcune norme contrattuali Regionali non condivise dallo smi per rendere maggiormente attrattiva la professione per i giovani medici di famiglia in Campania “.