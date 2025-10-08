Intelligenza artificiale e sostenibiliità, il convegno dell’Ordine degli Ingegneri

- pubblicità -

Le Interviste dell’Evento dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli che si è tenuto il 3 ottobre nel Tribunale di Torre Annunziata e che ha visto gli Ingegneri di Napoli e gli Avvocati di Torre Annunziata insieme nel discutere sulle opportunità o sulle Minacce dell’Intelligenza Artificiale per le Professioni.

Un confronto su come l’intelligenza Artificiale stia trasformando il lavoro e aprendo nuove prospettive per i professionisti di oggi e domani.

L’iniziativa, organizzata congiuntamente dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e dall’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, ha visto la partecipazione della Presidente del Tribunale Dott.ssa Giovanna Ceppaluni e del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ing. Gennaro Annunziata nel suo indirizzo di saluto, il presidente Gennaro Annunziata ha sottolineato come l’Intelligenza Artificiale rappresenti una trasformazione profonda che tocca il cuore stesso delle professioni intellettuali: “L’IA non sostituisce semplicemente strumenti tradizionali ma incide sul modo di pensare, di elaborare conoscenza, di interpretare dati e norme, di prendere decisioni complesse. Per questo le comunità professionali devono affrontare insieme questo cambiamento: per governarlo, e non subirlo.”

Durante il seminario, moderato dall’ Avv. Michele Gargiulo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata), si sono alternati interventi di grande rilievo accademico e professionale:

Avv. Prof. Claudio Maria Lamberti (Università Europea di Roma): Prospettive umano-centriche del professionista digitale

Prof. Ing. Carlo Sansone (Università Federico II): IA e professioni: quale ruolo per l’università?

Prof. Ing. Francesco Castagna (Coordinatore Commissione ICT Ordine Ingegneri Napoli): L’IA quale strumento fondamentale del professionista moderno

Avv. Fausta Cirillo (Consigliera Ordine Avvocati Torre Annunziata): La normativa italiana