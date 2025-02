Intelligenza Artificiale, partnership Normo.ai con i giovani commercialisti

- pubblicità -

Normo.ai è lieta di annunciare l’avvio della partnership per l’intelligenza artificiale con l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC). Questa collaborazione mira a fornire agli associati strumenti avanzati e sessioni dedicate, promuovendo l’innovazione e l’efficienza nel settore.

Fondata nel 1966, l’UNGDCEC rappresenta oltre 10.000 giovani professionisti attraverso più di 100 Unioni Locali, con l’obiettivo di tutelare e promuovere il ruolo dei giovani commercialisti.

Normo.ai è una piattaforma italiana che offre un assistente GPT specializzato per commercialisti e professionisti del settore economico, fiscale e del lavoro. Normo.ai ha rapidamente ottenuto riconoscimenti nel settore grazie al raggiungimento di importanti obiettivi in termini di capillarità sul territorio italiano.

Normo.ai rappresenta una delle soluzioni più innovative disponibili oggi nel panorama dell’intelligenza artificiale applicata ai professionisti. Grazie alla sua capacità di analizzare dati complessi e fornire risposte immediate e ottimizzate, Normo.ai non è solo un assistente digitale, ma un vero e proprio alleato strategico. Permette anche la produzione di artefatti quali pareri, contratti e analisi di convenienza.

L’adozione dell’intelligenza artificiale nel mondo delle professioni non è più una semplice opzione, ma una necessità per restare competitivi e rispondere alle crescenti esigenze di un mercato sempre più dinamico. Questa partnership dimostra l’importanza di dotarsi di strumenti avanzati per supportare l’innovazione e migliorare i processi operativi quotidiani.

La partnership tra Normo.ai e UNGDCEC offrirà agli associati agevolazioni esclusive nell’accesso alla piattaforma e prevede l’erogazione di sessioni di formazione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata alla professione. Questa iniziativa si inserisce nel continuo impegno dell’UNGDCEC nel supportare i giovani professionisti nell’adozione di strumenti innovativi, migliorando l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti ai clienti.

Giovanni Roberto, co-fondatore di Normo.ai, ha dichiarato:

“Collaborare con l’UNGDCEC è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo convinti che l’intelligenza artificiale possa supportare i professionisti nel risparmiare tempo prezioso e migliorare la qualità del loro lavoro. Questa partnership ci permetterà di raggiungere un numero ancora maggiore di giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, contribuendo alla digitalizzazione del settore.”

Francesco Cataldi, Presidente dell’UNGDCEC, ha aggiunto:

“Siamo felici di collaborare con Normo.ai per offrire ai nostri associati strumenti all’avanguardia che faciliteranno il loro lavoro quotidiano. Questa partnership rappresenta un passo significativo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella nostra professione, garantendo ai nostri associati maggiore efficienza nei processi lavorativi.“