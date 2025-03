Intervista al Dottor Errico, vincitore del Premio Ippocrate 2025

- pubblicità -

Enrico Antonio Errico, giovane medico di straordinaria dedizione e umanità, è stato recentemente insignito del prestigioso Premio Ippocrate, riconoscimento che celebra il suo impegno costante e la sua instancabile passione nel prendersi cura degli altri. Da sempre in prima linea, ha affrontato situazioni di emergenza con grande determinazione e una rara empatia, che lo hanno reso un punto di riferimento per pazienti e colleghi. Tra le sue esperienze più significative, spiccano le sue numerose attività nel pronto soccorso, nelle USCA, nelle vaccinazioni COVID-19 e nella ex guardia medica, dove non ha mai fatto un passo indietro di fronte alle difficoltà e alle sfide del suo lavoro.

Ma il suo impegno non si è fermato ai confini italiani. Errico ha avuto anche l’opportunità di lavorare come medico e educatore in un orfanotrofio del Nepal, un’esperienza che lo ha profondamente arricchito, sia dal punto di vista professionale che umano. È stata un’esperienza che gli ha cambiato la prospettiva sulla vita, rendendolo ancora più consapevole del significato di aiutare il prossimo, anche nei contesti più difficili e complessi.

“Questo premio non è solo mio,” ha dichiarato Errico, “È il frutto di un lavoro collettivo che coinvolge ogni singolo collega, ogni paziente che mi ha permesso di crescere e di imparare ogni giorno.” Per lui, la professione medica non è solo una carriera, ma una missione che si fonda sull’ascolto, la cura e l’umanità. Il giovane medico ha sottolineato come il suo percorso sia stato arricchito dal costante supporto dei suoi colleghi e dal rapporto speciale che si è creato con i pazienti, che per lui sono sempre molto più di semplici numeri o casi medici: sono persone con storie uniche.

Il suo recente trasferimento a Napoli ha segnato un nuovo capitolo della sua vita professionale, dove ha trovato un ambiente di lavoro accogliente e stimolante. “I miei nuovi colleghi sono dei grandi professionisti, e come se non bastasse mi hanno accolto come un amico sin dal primo giorno. Qui mi sento come a casa, e la collaborazione con loro è così naturale che sembra di conoscerci da sempre”. Questo senso di comunità e appartenenza è una delle sue motivazioni principali per continuare a fare il suo lavoro con passione e impegno.

Infine, Errico ha espresso la sua più sincera gratitudine all’Ordine dei Medici, che ha sempre creduto nel suo lavoro e lo ha supportato lungo il suo cammino. “La fiducia che l’Ordine ci dà è ciò che ci permette di lavorare con passione, dedizione e, soprattutto, con la consapevolezza che ciò che facciamo può fare davvero la differenza nella vita delle persone. Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto e che continuano a credere nel valore della medicina come servizio al prossimo”.

Quando gli chiediamo una frase conclusiva ci dice, citiamo: “Certo che ho una frase conclusiva! Voglio dedicare un pensiero a mia nipote Olivia, ti voglio bene amore di zio!”