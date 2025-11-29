Inugurato Arkeda alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Si è alzato il sipario sulla dodicesima edizione di Arkeda, Salone dell’architettura, edilizia, design ed arredo organizzato da Progecta, inaugurato ieri alla Mostra d’Oltremare di Napoli. ‘Connessioni: naturali – artificiali – etiche‘ il tema del convegno ospitato nella sala Progetti a cui è seguito il saluto inaugurale con Angioletto de Negri, patron di Progecta; Lorenzo Capobianco, presidente dell’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Napoli; Stefano Iaquinta, vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli.

“Questa edizione – spiega de Negri – segna la presenza di una delegazione di 35 buyer internazionali selezionati dall’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Ci sono buyer provenienti da paesi uno più importante dell’altro per lo sviluppo che dovranno avere. Parliamo, tra gli altri, di Egitto e Libia. Ma anche di Algeria, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Turchia ed Ungheria e sono tutti ben felici di visitare la fiera. Ho parlato con l’Ice: sono soddisfatti e volevano addirittura che si prolungasse la fiera. Valuteremo il suggerimento per il futuro”.

Nel Padiglione 4 della Mdo gli stand dell’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Napoli e quello dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli.

“Siamo veramente onorati di partecipare a questa importante manifestazione che mette in contatto i nostri professionisti con la realtà del mondo del lavoro”. Così Stefano Iaquinta, vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli che anticipa: “al nostro stand presenteremo tante tematiche di interesse tra cui Bim (Building information modeling, ndr), Digital twin, l’economia circolare e quella sostenibile. Ma toccheremo – anticipa – anche il tema della rigenerazione urbana di Bagnoli e l’America’s cup”.

“Siamo vicini a questa manifestazione ormai da anni, siamo dei partner storici. La presenza della figura dell’architetto è rappresentata non più e non solo a livello provinciale, non più e non solo a livello regionale come era stato negli anni scorsi, ma siamo riusciti a coinvolgere tantissimi ordini del Centro, del Sud e anche qualcuno del Nord Italia. Oltre chiaramente alla presenza del nostro Consiglio nazionale che proprio qui a Arkeda celebra la premiazione del premio Sirica”. Queste le parole di Lorenzo Capobianco, presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli che rimarca: “questo è un rapporto molto importante. Perché innanzitutto è una condizione dello sguardo dell’architetto che per la qualità del progetto non può limitarsi solo alle sue competenze, che sono chiaramente fondamentali, ma deve lavorare in sinergia con le aziende, con la ricerca e con la produzione. Perché la qualità del progetto funziona bene quando tutte queste voci parlano la stessa lingua”.

Le porte della kermesse saranno aperte agli operatori del settore anche oggi e domani dalle 9:30 alle 18. E domani accesso consentito anche al pubblico interessato a scoprire le tante novità dell’edizione 2025 rivolte all’abitare ed alle strutture ricettive.