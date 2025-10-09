La comunicazione digitale del patrimonio archeologico, corso per giornalisti a Ercolano

- pubblicità -
L’Ordine dei Giornalisti della Campania, in collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano, organizza giovedì 9 ottobre alle ore 15:30 presso l’Antiquarium del Parco il corso di formazione dal titolo “La comunicazione digitale del patrimonio archeologico”.
Dopo i saluti istituzionali di Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, e di Corrado Piscopo, funzionario delegato alla Direzione del Parco, interverranno:
- Francesca Cantone – funzionario promozione e comunicazione del Parco Archeologico di Ercolano – con un intervento su La comunicazione digitale a Ercolano
- Carlo Avvisati, giornalista e scrittore – Raccontare l’archeologia
I lavori saranno conclusi da Francesco Bellofatto, presidente della Commissione Cultura dell’Odg Campania.
A moderare l’incontro sarà Simona Buonaura, vicepresidente e componente della Commissione Cultura dell’Odg Campania.
L’iniziativa si colloca nelle attività del Parco che ne declinano la missione di hub territoriale anche nell’ambito della comunicazione del patrimonio archeologico.
L’iniziativa si inserisce nel programma di formazione continua dell’Ordine, offrendo ai giornalisti un momento di approfondimento dedicato all’uso delle nuove strategie digitali per valorizzare e raccontare il patrimonio culturale e archeologico del territorio.
Per iscrizione al corso https://www.formazionegiornalisti.it/login
